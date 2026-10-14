Netinho é velado em Salvador sem a presença de grandes nomes da Axé Music

O velório do cantor Netinho aconteceu nesta quarta-feira, 14, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador. O artista morreu na terça, 13, aos 60 anos, após ter sido diagnosticado com câncer no sistema linfático em março de 2025.

Emocionados, familiares e amigos aproveitaram para se despedir do cantor em uma cerimônia fechada na manhã de hoje.

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Netinho foi um dos maiores ícones da Axé Music, a despedida, no entanto, não contou com a presença de nomes de destaque do movimento na Bahia. Foi o que a reportagem do portal A TARDE constatou no período em que ficou no velório.

O velório do cantor Netinho aconteceu nesta quarta-feira, 14, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Por outro lado, amigos que estiveram com o artista ao longo da sua vida foram dizer um último adeus. Um deles foi o empresário e ex-candidato a deputado federal pelo Republicanos, Gegê Magalhães.

“Legado de vida”

Ao portal, ele destacou que Netinho foi um dos maiores artistas da música brasileira. “Tinha uma voz única e deixou um legado, uma construção de uma vida, buscando sempre a perfeição. Todos os projetos dele sempre buscaram a perfeição”, iniciou.

“Para mim, é um legado de vida. Ele me ensinou muito. Eu tive o prazer de trabalhar com Netinho durante 8 anos. Comecei como produtor dele, depois fui empresário e foi realmente uma pessoa que marcou minha vida. Um amigo querido, um cara que, por onde passou, nunca fechou uma porta, sempre deixou as portas abertas”, falou.

Para Gegê, o cantor deixou um legado humano. “Uma pessoa que deixa não só um legado musical ou artístico, mas um legado de pessoa. Netinho servia as pessoas sem precisar falar que estava servindo. Sempre teve um coração gigante”, completou.

Uma perda para a Bahia, para o Brasil e para o mundo, porque ele era um artista global.

O velório de Netinho teve início às 10h. A cremação vai acontecer às 14h.