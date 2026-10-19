Netinho será homenageado no Carnaval de Salvador 2027

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Vivo na memória dos amantes da Axé Music, o cantor Netinho será homenageado no Carnaval de Salvador de 2027. Segundo apurou o portal A TARDE, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) já recebeu algumas sugestões, mas ainda não definiu a escolhida. O artista lutava contra um câncer e faleceu na última terça-feira, 13, aos 60 anos.

A folia do próximo ano acontece oficialmente de 4 a 9 de fevereiro de 2027, mas, somado ao pré-carnaval, serão 13 dias de festa, começando no dia 29 de janeiro com o Pipoco e terminando no dia 10 de fevereiro com o Arrastão.

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Presente na missa de 7º dia de Netinho, nesta segunda-feira, 19, o ex-diretor de Turismo de Salvador, Gegê Magalhães, em conversa com o portal A TARDE, confirmou que o tema do próximo Carnaval já está definido, e que não deve envolver nada neste sentido, mas que terão ações de homenagens, sem nada concreto até o momento.

Outras homenagens previstas

Além das reverências previstas para o Carnaval, Netinho pode ser homenageado em algum espaço público de Salvador.

De acordo com Gegê, a rua conde o cantor morava pode receber o seu nome.

Falecimento de Netinho

O cantor havia sido diagnosticado com câncer no sistema linfático em março de 2025. Ele estava internado no Hospital Aliança Star, em Salvador. Em junho, se disse "curado" da doença, mas seguiu realizando sessões de quimioterapia.