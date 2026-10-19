Saiba quem são os herdeiros de Benito di Paula, morto vítima de câncer

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Benito Di Paula, cantor com grande trajetória na música popular brasileira, morreu aos 84 anos, no último domingo, 18, e deixou três filhos, Rodrigo, Thiago e André, que morreu em 2019, aos 36 anos. O artista vinha enfrentando um câncer de próstata.

Entre os filhos, Rodrigo Vellozo, de 44 anos, foi o único que também construiu a vida na música como cantor, compositor, pianista e ator. Conhecido por sucessos como “Retalhos de Cetim”, “Charlie Brown” e “Tudo Está no Seu Lugar”, Benito também deixa duas netas, Aurora e Olívia, filhas de Rodrigo com Carolina Bellezi.

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Quem é Rodrigo Vellozo?

Formado pelo Conservatório Brasileiro de Música e pela Berklee College of Music, nos Estados Unidos, Rodrigo desenvolveu uma carreira que reúne música e teatro. Ao longo dos anos, também participou de projetos ao lado do pai, com quem compartilhou trabalhos e homenagens à história da família.

Em 2020, os dois lançaram o álbum “O Infalível Zen”, produzido em parceria para celebrar os 80 anos de Benito. No ano seguinte, Rodrigo apresentou “O Mestre-sala da Minha Saudade”, dedicado à memória do irmão André, e o disco ao vivo “Um Capítulo Dentro do Peito”.

A relação artística entre pai e filho também ganhou destaque no Carnaval de São Paulo de 2025. Durante o desfile da escola de samba Águia de Ouro, que homenageou a vida e a obra de Benito, os dois apareceram juntos em um carro alegórico inspirado no sucesso “Meu Amigo Charlie Brown”.

Rodrigo também atuou no teatro

Além dos projetos musicais, Rodrigo participou de produções teatrais. Entre elas está o musical “Com o Coração na Boca”, realizado em parceria com Cida Moreira. O espetáculo reúne canções de artistas brasileiros e textos de compositores conhecidos da música nacional.

Quem são as netas de Benito di Paula?

Rodrigo é casado com Carolina Bellezi, com quem teve duas filhas. Aurora nasceu em 3 de agosto de 2021, enquanto Olívia chegou em 2024.

A chegada da primeira neta também inspirou Benito a compor uma música em homenagem à menina, ampliando a presença dos laços familiares na trajetória do artista.

O que aconteceu com André, filho de Benito di Paula?

André Vancellote Vellozo, segundo filho de Benito com Joana Olmedo, morreu em 13 de setembro de 2019, aos 36 anos, no Rio de Janeiro. Ele trabalhava com audiovisual, enquanto o irmão Rodrigo seguiu carreira na música.

Na época, a família confirmou a morte e pediu respeito à privacidade. A causa não foi divulgada publicamente.