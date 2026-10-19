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MÚSICA

Adeus a Benito di Paula: velório será aberto ao público em São Paulo

Cerimônia acontece nesta terça-feira, 20, a partir das 9h

Luiza Nascimento
Por
Benito di Paula
Benito di Paula - Foto: Reprodução/Instagram

O velório do cantor, compositor e pianista Benito di Paula, que morreu neste domingo, 18, será aberto ao público. A cerimônia está marcada para terça-feira, 20, e acontecerá das 9h às 15h, no Theatro Municipal de São Paulo.

Desta forma, fãs e admiradores poderão ir ao local prestar homenagens ao artista. Já o sepultamento está marcado para 17h, no Cemitério Morumby, mas a cerimônia será reservada exclusivamente aos amigos e familiares.

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Morte de Benito di Paula

Uday Vellozo, popularmente conhecido pelo seu nome artístico, Benito di Paula, morreu aos 84 anos, após um ano lutando contra um câncer de próstata. Ele estava internado no Hospital 9 de Julho.

Natural de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, Benito ficou conhecido pela sua voz característica, somada ao samba, o tornou uma das grandes vozes da música brasileira.

Ele iniciou a carreira ainda jovem, cantando em hotéis e boates no Rio de Janeiro. Foi convidado por um amigo para tocar em Santos, quando migrou sua trajetória para São Paulo, onde se desenvolveu como artista e se tornou um grande símbolo do Samba Paulista.

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Tags

Benito di Paula sepultamento velório

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