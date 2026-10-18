O Kanalha destaca "verdadeiro Brasil" em ato pela democracia em Salvador

O cantor baiano O Kanalha foi um dos grandes destaques que subiram no trio elétrico comandado por Daniela Mercury na tarde deste domingo, 18, em Salvador. A mobilização, batizada de "Ato Pela Democracia", arrastou uma multidão ao longo da orla da capital baiana em defesa do Estado Democrático de Direito e das políticas culturais do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o artista descreveu a caminhada como a materialização do "verdadeiro Brasil", marcada pela presença massiva de vozes plurais do país.

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"O povo que veio hoje para a rua, sabe muito bem pelo que está lutando, sabe muito bem pelo que está defendendo, sabe muito bem o quanto foi difícil conquistar tantas coisas e sabe muito bem que não podemos retroceder", destacou O Kanalha.

Diversidade e representatividade em cima do trio

Para O Kanalha, a força da manifestação esteve na união de diferentes camadas e grupos sociais que compõem a identidade cultural brasileira. Durante o percurso no contrafluxo do Carnaval — saindo do Clube Espanhol, em Ondina, rumo ao Farol da Barra —, o cantor enfatizou o protagonismo dos povos indígenas, da comunidade LGBT e do povo negro na defesa das conquistas sociais.

A presença de novas vozes da música baiana ao lado de ícones consagrados reforçou o tom de celebração política e engajamento eleitoral da apresentação móvel.

Encontro de gerações na orla de Salvador

Idealizado por Daniela Mercury, o evento reuniu uma constelação de nomes da música popular brasileira do alto do caminhão de som. Além de O Kanalha e da própria Rainha do Axé, o público acompanhou de perto a participação do cantor e ex-ministro Gilberto Gil, que discursou sobre o cenário político atual e questões locais de Salvador.

A concentração teve início por volta das 13h e seguiu até o final da tarde, encerrando com uma grande apoteose em um dos principais cartões-postais soteropolitanos.