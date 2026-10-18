Gilberto Gil reage a título dado a Flávio Bolsonaro em Salvador

O Ato Pela Democracia, organizado pela artista Daniela Mercury, teve início às 13h deste domingo, 18, em frente ao Clube Espanhol, e reuniu diversos nomes da música brasileira. Entre eles, o cantor Gilberto Gil, que falou à imprensa sua opinião sobre o título de cidadão soteropolitano concedido a Flávio Bolsonaro (PL) no sábado, 17.

Questionado sobre a realização do ato um dia após o candidato do PL receber o título, apesar da oposição de parte da população, o cantor afirmou que o político possui seus próprios apoiadores e que a diversidade de opiniões faz parte do processo democrático.

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“Ele é um candidato, está concorrendo, tem seus apoiadores e seus eleitores, como todos têm, né? Sempre que ele participa, ele recebe os aplausos, enfim, ele tem também pessoas que estão com outro candidato, com outro lado. É assim, a democracia é isso”, afirmou Gilberto Gil.

Ato Pela Democracia em Salvador

Seguindo em direção ao Farol da Barra, o evento reuniu outros artistas, como Rachel Reis, BaianaSystem, Liniker, Zélia Duncan, Armandinho Macêdo, O Kanalha, Ju Moraes, Majur, Buja Ferreira e Márcia Castro.

A mobilização faz parte de uma série de manifestações de artistas pelo país e tem como foco a defesa dos direitos sociais, da liberdade de expressão e o apoio declarado à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição. O segundo turno das eleições acontece no próximo domingo, 25.

Daniela Mercury, O Kanalha e Liniker abrem o jogo sobre a democracia

Seguindo em direção ao Farol da Barra, Daniela Mercury, idealizadora da manifestação, defende a cultura e as políticas públicas desenvolvidas durante o governo Lula (PT). Segundo ela, este é o momento ideal para lutar ativamente pela democracia, pois ela corre o risco de deixar de existir se não houver cuidado nas eleições.

"O povo brasileiro vai escolher nas eleições se isso continua ou não continua. A gente também quer proteger a soberania do Brasil. Então, estamos aqui reforçando essa energia do meu Brasil, porque quando a gente lembra que é brasileiro, a gente cuida do Brasil", afirmou Daniela em coletiva.

Já em entrevista ao A TARDE, o cantor baiano O Kanalha descreve o ato como umq uma manifestação do "verdadeiro Brasil", composto por uma mistura diversa de pessoas, incluindo povos indígenas, a comunidade LGBT e o povo negro.

"O povo que veio hoje para a rua, sabe muito bem pelo que está lutando, sabe muito bem pelo que está defendendo, sabe muito bem o quanto foi difícil conquistar tantas coisas e sabe muito bem que não podemos retroceder", destacou o cantor.

Também presente no Ato Pela Democracia, a cantora Liniker enfatiza a importância da presença popular nas ruas como forma de reivindicação política e resistência.

"Estar em Salvador num ato democrático, num ato onde a gente reivindica o nosso direito de fala, nosso direito democrático de dizer se a nossa liberdade na rua, é muito significativo e a política tá na a voz do povo e é no povo que a gente vai vencer.", destacou a cantora.

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