Feitiços, fantasmas e vampiro do sertão: escritor baiano lança livro de terror

Autor dos romances Céus e Terra (Prêmio Nacional de Literatura do Sesc de 2016 e Prêmio São Paulo de Literatura 2017) e Tesserato - A tempestade a caminho, do livro de contos A ordem interior do mundo e da novela Noite Bruta, dentre outros, o jornalista e escritor baiano Franklin Carvalho apresenta Noites Acesas (Villa Olívia), seu mais novo livro de contos.

Com noite de autógrafos marcada para hoje, às 15h, no Point Campo Grande (em frente ao Hotel da Bahia), Franklin lança uma obra em que explora o gênero terror através de seis contos com aspectos da cultura oral brasileira, principalmente das histórias de assombração.

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O escritor relata que gosta de um terror que não seja relacionado a monstros. “Eu não falo de monstros. Falo das coisas que as pessoas contam nas esquinas do Brasil, em que elas verdadeiramente acreditam: que houve feitiço, que houve interferência sobrenatural, que houve questões espirituais envolvidas, porque o brasileiro deriva muito para o sobrenatural nas suas explicações”.

A obra – que dispõe de gravuras assinadas por Marcelo Frazão – terá distribuição gratuita para as bibliotecas públicas da Bahia e mistura, através de humor e crítica social, as narrativas populares à tradição das literaturas de terror europeia e norte-americana.

Para Franklin, o terror não precisa ter cara, garras ou uma boca cheia de presas afiadas. Basta a simples sensação de vazio, de estar exposto e sem defesa. Isto já desconcerta as pessoas.

Ele acredita ainda que se toda literatura pode ser definida como antropológica, então a literatura de terror seria categorizada como a antropologia do medo. “O medo da falta de dinheiro, da exclusão e até de ser eliminado pelas violências cotidianas. As pessoas transformam isso numa forma poética com histórias de assombração. Apesar de serem temíveis, as assombrações nos protegem daquilo que a gente não consegue explicar”.

Inventividade

Foto: Divulgação

A caixa de agulhas, De que vale ter tudo na vida, O medo que o mato inspira, Hotel Califórnia, No meio do caminho e O encourado são os títulos dos seis contos que recheiam as 114 páginas do livro.

Em cada um deles, o leitor vai encontrar histórias que se passam com pessoas comuns que lidam com absurdos do cotidiano. “Existe, por exemplo, a história de um homem valente que sai ferido de uma briga e é tratado por uma feiticeira. Depois que a feiticeira morre, ele se apaixona pelo fantasma dela”, detalha Carvalho.

“Noutro conto temos um vampiro que circula pelo sertão, mas que, na verdade, trata-se de um mito urbano. O conto é uma brincadeira que faço com um mito que circula na internet, há muito tempo, de um vampiro sertanejo, mas que não tem nenhum fundamento na cultura popular”, complementa o autor.

Ele diz ainda que o nome do livro é uma referência às noites em que as pessoas passam sem dormir porque estão alertas com algum temor ou indagação sobre o mistério. “Todos os conflitos brasileiros têm um viés de participação do sobrenatural. O brasileiro é muito místico e sincrético. Ele não acredita exatamente numa única religião, mas em várias ao mesmo tempo”.

Por fim, Franklin ressalta que quando se tenta escrever sobre o sobrenatural, não está se falando de algo fora da realidade humana, mas da maneira como as pessoas tentam traduzir aquilo que sentem.

“Cada país, cada cultura tem seus próprios enfoques, suas entidades de poder, seus heróis e assombrações, de acordo com o sofrimento, a alegria, a inventividade e seu próprio cotidiano”, conclui o escritor.

Noites Acesas terá distribuição gratuita em função do projeto ter sido contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia, com recursos do Governo Federal - Ministério da Cultura, e executados pelo Governo do Estado da Bahia - Secretaria de Cultura do Estado.

Lançamento: livro ‘Noites Acesas’, de Franklin Carvalho / Hoje, 15h / Point Campo Grande (Av. sete de setembro, 1474, em frente ao Hotel da Bahia)