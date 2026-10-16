Autor baiano é finalista do Prêmio Jabuti com livro sobre racismo

O livro Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade, do pesquisador e professor Manuel Alves de Sousa Junior, está entre os cinco finalistas da categoria Educação do 68º Prêmio Jabuti.

Publicada pela Editora Schreiben, a obra aborda a importância de discutir diferenças, identidade e relações raciais desde a infância. Os vencedores serão anunciados em 27 de outubro de 2026, durante cerimônia na Sala São Paulo, na capital paulista.

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Autor e organizador de 32 livros, sendo 23 dedicados à temática racial, Manuel celebra a indicação como um marco em sua trajetória. Doutor em Educação pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), o pesquisador atua como professor do Instituto Federal da Bahia (IFBA), no campus Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

“Estar entre os finalistas do maior prêmio da literatura nacional é uma alegria inenarrável! Estar nesse lugar é o sonho de todo escritor, algo por vezes distante, mas estou aqui ainda sem acreditar. Obrigado a todos e todas que contribuíram para a minha jornada. Essa vitória tem o "dedo" de muita gente”, compartilha Manuel.

Livro aborda racismo e diversidade desde a infância

Em Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade, Manuel Alves de Sousa Junior discute a importância de estabelecer, desde os primeiros anos de vida, interações sobre diferenças, identidade e relações raciais a partir da subjetividade.

A temática está diretamente relacionada à trajetória de pesquisa e atuação do autor na educação, especialmente ao desenvolvimento de iniciativas que ampliam o debate sobre questões raciais dentro e fora dos espaços acadêmicos.

A classificação para a etapa final do Jabuti amplia a visibilidade nacional de um trabalho voltado à discussão das relações raciais na infância. O reconhecimento na categoria Educação também destaca a importância de publicações que contribuem para o debate educacional brasileiro.

Quem é Manuel Alves de Sousa Junior

Além de escritor e pesquisador, Manuel é historiador, integra o Grupo de Pesquisa Identidade e Diferença na Educação da UNISC e coordena a Especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena do IFBA, campus Lauro de Freitas.

A indicação ao Prêmio Jabuti chega em um ano de novas conquistas acadêmicas e culturais para o pesquisador. Em janeiro de 2026, ele foi eleito para a Academia de Cultura da Bahia. Mais recentemente, passou a integrar a Academia de Cultura e Artes de Ipitanga, em Lauro de Freitas.

Neste ano, Manuel também participou da Bienal do Livro Bahia e da Bienal do Livro de São Paulo, ampliando sua presença em importantes eventos do mercado editorial brasileiro.

Prêmio Jabuti chega à 68ª edição

Criado em 1958 pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), o Prêmio Jabuti é uma das mais tradicionais premiações literárias do país. Ao longo de sua história, consolidou-se como referência para o mercado editorial brasileiro, reconhecendo obras e profissionais que contribuem para a produção literária, intelectual e cultural nacional.

A premiação contempla diferentes áreas do conhecimento e da produção editorial, ampliando a visibilidade de autores, editoras e livros. Estar entre os finalistas representa um reconhecimento importante para a trajetória de uma obra e de seu autor.

A cerimônia da 68ª edição está marcada para 27 de outubro de 2026, na Sala São Paulo. Na ocasião, serão anunciados os vencedores das categorias da premiação, incluindo Educação, na qual concorre a obra de Manuel Alves de Sousa Junior.