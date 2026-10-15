Margarida Neide relembra 44 anos de fotojornalismo em Salvador

Amanhã, na sexta-feira, 16, a fotógrafa baiana Margarida Neide revisitará sua trajetória profissional, com mais de quatro décadas dedicadas ao fotojornalismo, em evento gratuito, no Instituto Casa da Photografia.

Pioneira na cobertura fotográfica do futebol na Bahia, Margarida é a convidada de mais uma edição dos Encontros Fotográficos, que terá mediação da também fotógrafa Elen Rodrigues.

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Durante a atividade, ela compartilhará histórias dos bastidores da profissão e apresentará registros que marcaram sua carreira, incluindo fotografias que estamparam capas de jornais nacionais.

Promovidos pelo Instituto Casa da Photografia, os encontros têm curadoria de Marcelo Reis e buscam aproximar o público da produção de fotógrafos que dialogam com a comunidade local.

Nesta edição, a proposta é percorrer diferentes momentos da carreira de Margarida, abordando desde seus primeiros trabalhos até os desafios enfrentados em um ambiente historicamente dominado por homens.

“Eu vou mostrar as fotos que tiveram bastante impacto durante a minha carreira, vou contar a história de algumas fotos, mostrar que ser fotojornalista é diferente de ser fotógrafo só, porque o fotojornalismo, o foco da gente, além de toda uma estrutura de técnica, de conhecimento, de tudo sobre fotografia, você tem que ter o foco da notícia”, explica Margarida, que também vai abordar a importância da ética e da imparcialidade.

Competência e seriedade

Com passagens por veículos como Correio da Bahia, Jornal da Bahia, Bahia Hoje, Tribuna da Bahia e A TARDE, a fotógrafa iniciou sua trajetória em 1982. Vinda de uma família de fotógrafos, encontrou em seu irmão mais velho, Nilton Souza, sua referência profissional.

O ingresso na imprensa aconteceu quando foi contratada para substituir, durante um mês, uma fotógrafa que sairia de férias. O desempenho agradou, e ela ficou na equipe. A experiência despertou uma paixão pelo cotidiano das redações e pela possibilidade de registrar acontecimentos por meio das imagens.

Um dos momentos mais marcantes de sua carreira foi em 1986, quando recebeu do editor Antônio Santos o convite para fotografar partidas de futebol pelo Jornal da Bahia. Mesmo sem conhecer as regras do esporte, aceitou o desafio e passou a acompanhar jogos profissionais e amadores para aprimorar seu olhar.

Ainda naquele ano, realizou a exposição Balé da Fonte, dedicada ao futebol baiano, que ganhou repercussão nacional, inclusive com destaque em telejornais da TV Globo.

A experiência consolidou sua atuação na fotografia esportiva e rendeu premiações, como o Prêmio Nacional Racimec Esportiva e o de Melhor Repórter Fotográfico no Esporte, concedido pela Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos da Bahia (ARFOC-BA). Para Margarida, a identificação com o futebol também estava relacionada à sua preferência por fotografar cenas de ação e movimento.

Primeira mulher a fotografar futebol na Bahia, ela também precisou conquistar espaço em um ambiente predominantemente masculino. Ao revisitar esse período, considera que sua trajetória abriu caminhos. “Eu realmente entrei num ambiente que era só masculino. E eu provei que você pode fazer o que você quiser, desde que você aja com competência, seriedade e profissionalismo”, afirma.

Atualmente atuando como freelancer, ela admite sentir falta da rotina das redações. “Morro de saudade do dia a dia, da correria. Trabalhar em jornal é vida”. Para ela, compartilhar essas experiências também é uma forma de transmitir às novas gerações parte da memória da imprensa.

O encontro será aberto a fotógrafos, estudantes e interessados em conhecer mais sobre a profissão, sem necessidade de experiência na área.

Encontros Fotográficos: Margarida Neide

Quando: sexta-feira, 16

sexta-feira, 16 Horário: 18h30

18h30 Onde: Instituto Casa da Photografia (R. Gen. Labatut, 58 - Barris)

Instituto Casa da Photografia (R. Gen. Labatut, 58 - Barris) Gratuito (necessário inscrição pelo WhatsApp 71 99299727)

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.