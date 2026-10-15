Comédia sobre TOC chega a Salvador com atores conhecidos da televisão

Salvador está se tornando a nova meca dos espetáculos nacionais de teatro, sobretudo das encenações do eixo Rio-São Paulo. Desta vez, quem aporta por aqui é a nova montagem da comédia TOC TOC, do autor francês Laurent Baffie.

Adaptada e dirigida pelo também roteirista e produtor paulista Alexandre Reinecke, o espetáculo estreia amanhã e fica em cartaz até domingo, 18, no Teatro Jorge Amado, integrando a programação da 26ª Edição do Catálogo Brasileiro de Teatro.

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Eis a sinopse: seis personagens que sofrem de Transtorno Obsessivo Compulsivo, mais popularmente conhecido como TOC, se veem obrigados a conviver e enfrentar seus desafios enquanto aguardam na sala de espera de um consultório.

E como o médico nunca aparece, a solução encontrada é iniciar uma terapia em grupo, onde, entre crises e brigas, o público acompanha as dificuldades e maneiras inusitadas que cada um encontra para lidar com seu TOC. A ideia da montagem é trazer uma abordagem bem-humorada e sensível sobre o assunto.

No elenco, Iara Jamra, Daniel Dantas, Ricardo Tozzi, Andréa Mattar, Miguel Menezzes, Sara Freitas e Jade Mascarenhas. Os três primeiros, figuras já conhecidas das novelas da Rede Globo.

Segundo Reinecke, este é um espetáculo para todas as idades, cujo intuito é levar ao público uma das peças de teatro de maior sucesso no mundo e que discute um transtorno típico de nosso século.

“O público vai ver grandes atores em uma comédia extremamente divertida que faz refletir sobre nossos tempos”. Ele diz ainda que são muitas as causas que levam uma pessoa a adquirir este transtorno compulsivo.

“Traumas, tiques nervosos, ansiedade, etc. E existem vários tipos de tratamento, mas o principal é terapia e acompanhamento psiquiátrico. O TOC mais preocupante e difícil de tratar é a Síndrome de Tourette [transtorno neuropsiquiátrico caracterizado pela presença de múltiplos tiques motores e vocais]”, complementa Reinecke.

Beata safadinha

E como não poderia deixar de ser, em TOC TOC, os transtornos também são múltiplos. Andrea Mattar, por exemplo, vive Branca, uma mulher obcecada por limpeza; Iara Jamra faz Maria, religiosa que vive com a sensação de ter esquecido tudo aberto; Sara Freitas interpreta Lili, uma pessoa com hábito de repetição.

Miguel Menezze está no papel de Bob, um fanático por simetria; Ricardo Tozzi é Vicente, alguém que não consegue parar de fazer contas; Daniel Dantas vive Fred, um homem que luta contra uma síndrome que o faz dizer obscenidades e, por fim, Jade Mascarenhas, que faz a assistente do médico.

Ricardo Tozzi conta que Vicente é um taxista obcecado por números e desde o momento que acorda precisa contar tudo. “Ele não reconhece que tem um problema, mas para manter o casamento, se dispõe a fazer uma consulta com Dr. Stern”.

“Durante a espera da consulta, conhece outros pacientes, desenvolve uma certa empatia e vê que tem algo que não é natural, que pode ser controlado e não causar desconforto nas pessoas ao redor”, complementa Tozzi.

Já Iara Jamra diz que sua Maria é uma beata que vive sozinha e tem mania de averiguação. “Antes de sair de casa, ela verifica inúmeras vezes se fechou as portas, a luz, gás e tudo. Toda vez que escuta um palavrão, faz o sinal da cruz. É uma beata, mas tem também seu lado safadinho”.

E ressalta que ela mesma não tem TOC de forma determinada, mas algumas manias superficiais. “Acredito que pessoas com TOC, que se cuidam ou não, devem ficar muito incomodadas, perdidas e ofendidas quando são impedidas de lidar com isso. Espero que nossa sociedade amplie programas e projetos para ajudar essas pessoas a serem incluídas e respeitadas”, finaliza a atriz.

Espetáculo Toc Toc