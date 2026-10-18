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"PROTESTO DO SORRISO"

Ato em defesa da democracia termina com Baiana System arrastando multidão em Salvador

Manifestação contou com diversos artistas locais e nacionais

Brenda Lua Ferreira
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Ato em defesa da democracia termina com Baiana System arrastando multidão em Salvador
Foto: Raphael Muller
Eleições 2026

O Navio Pirata, da banda Baiana System cumpriu mais uma vez o seu papel de botar o povo na rua. Um ato político em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reuniu uma multidão de apoiadores e grandes nomes da música brasileira na tarde deste domingo (18), em Salvador.

A mobilização teve início por volta das 14h e percorreu a orla da capital baiana, do bairro de Ondina ao Farol da Barra, fazendo o trajeto no contrafluxo do circuito tradicional do Carnaval.

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O manifesto contou com a presença de artistas renomados, entre eles Daniela Mercury, Gilberto Gil, Zélia Duncan, Liniker, BaianaSystem, Rachel Reis, Baco Exu do Blues, O Kanalha e Mariene de Castro, além da atriz Tânia Tôko. Entidades culturais e blocos afro tradicionais da Bahia, como Filhos de Gandhy, Ilê Aiyê, Banda Didá e Cortejo Afro, também participaram da caminhada.

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Os músicos se concentraram no trio elétrico comandado por Daniela Mercury, que liderou as apresentações ao lado dos convidados. Os manifestantes acompanharam o veículo durante todo o percurso até a chegada ao cartão-postal soteropolitano.

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apoio a lula baiana system cultura baiana luta política manifestação artística Navio Pirata

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