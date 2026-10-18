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POLÍTICA

"Fascista não se cria!", Daniela Mercury puxa coro em final de ato pela democracia na Barra

Em tom firme, a artista exaltou o papel das mulheres e dos povos originários na formação do estado

Brenda Lua Ferreira
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem "Fascista não se cria!", Daniela Mercury puxa coro em final de ato pela democracia na Barra
Foto: Raphael Muller
Eleições 2026

Durante manifestação política realizada na noite deste domingo (18), no Farol da Barra, em Salvador, a cantora Daniela Mercury usou o microfone para mandar um recado sobre resistência histórica e democracia. A declaração ocorreu ao lado da banda BaianaSystem, em um dos pontos mais emblemáticos da capital baiana.

Em tom firme, a artista exaltou o papel das mulheres e dos povos originários na formação do estado. "Aqui é terra de Maria Quitéria, de Maria Felipa, de Joana Angélica, e os indígenas resistiram à colonização", declarou a cantora para o público concentrado na orla soteropolitana.

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No mesmo discurso, Daniela enfatizou a necessidade de preservar o regime democrático no país diante do cenário político atual. "Que as nossas diferenças ideológicas não façam a gente perder a democracia", completou.

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As falas da artista foram proferidas ao som da música "Sulamericano", um dos maiores sucessos do BaianaSystem. Logo após a manifestação da cantora, o vocalista Russo Passapusso assumiu o comando dos vocais, puxou a canção e endossou publicamente o posicionamento do discurso no trio elétrico.

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Baianasystem daniela mercury democracia manifestações políticas mulheres e povos originários resistência histórica

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