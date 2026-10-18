Lucas Reis participa de ato pró-Lula e prevê virada nas urnas

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Eleito deputado federal, Lucas Reis (PT) marcou presença no ato político em apoio a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado neste domingo, 18, em um Carnaval fora época, percorrendo o circuito de Ondina até a o Farol da Barra em Salvador.

Para o petista, a mobilização popular em atos pró-Lula, realizados em todo Brasil, é um reflexo que o mandatário conseguirá uma virada nas urnas no dia 25 de outubro, data que marca o segundo turno das eleições 2026.

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“É muito importante o que está acontecendo em todo o Brasil hoje. Os artistas e o povo estão nas ruas defendendo essa virada, a reeleição do presidente Lula, para a gente consolidar as conquistas que já temos e avançar ainda mais”, disse Lucas, que ressaltou a espontaneidade dos atos e a presença de artistas.

Em Salvador, a manifestação contou com a participação de Daniela Mercury, Gilberto Gil, BaianaSystem, Zélia Duncan, O Kanalha, Liniker, entre outros artistas.

Além da capital baiana, o movimento também acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Belo Horizonte, Florianópolis e entre outras cidades do Brasil.

“O sentimento é de virada. Nós vamos vencer a eleição no domingo”, cravou o deputado eleito.

Disputa pelo 2º turno

Após fecharem o primeiro turno com pouco mais de dois milhões de votos no primeiro turno, Flávio Bolsonaro e Lula voltam para disputar a segunda parte do pleito.

Com 99,99% das urnas apuradas, já no início da madrugada do dia 5 de outubro, foi definido o segundo turno.

Flávio recebeu 56.104.268 votos, o equivalente a 47,03% dos votos válidos. Lula obteve 53.876.617 votos, o que corresponde a 45,16%.

Foram registrados 2.300.781 votos brancos (1,84%) e 3.674.149 votos nulos (2,93%). O total de votos válidos corresponde a 125.272.513.