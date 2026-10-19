AGENDA CULTURAL
João Bosco celebra 80 anos com show no TCA; veja valores
Ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira
O cantor, compositor e violonista João Bosco vai celebrar os seus 80 anos de vida com o show “Amigos Novos e Antigos”, em Salvador. O show está marcado para o dia 15 de janeiro, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA).
Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira, 20, às 14h, e estarão disponíveis pela plataforma Sympla e na bilheteria do TCA, com valores entre R$ 110 e R$ 300.
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O álbum “Amigos Novos e Antigos” reúne 17 faixas com regravações de clássicos ao lado de nomes como Zeca Pagodinho, Chico Buarque e Hamilton de Holanda. O repertório também revisita parcerias históricas com Aldir Blanc, como “O Bêbado e a Equilibrista” e “De Frente pro Crime”.
No palco, o cantor será acompanhado por Guto Wirtti, no contrabaixo; Ricardo Silveira, na guitarra; Kiko Freitas, na bateria; e Armando Marçal, na percussão. O repertório inclui sucessos como “Jade”, “Kid Cavaquinho”, “Nação”, “Casa de Marimbondo”, “O Bêbado e a Equilibrista” e “Corsário”.
SERVIÇO:
- Show: João Bosco – 80 anos, “Amigos Novos e Antigos”
- Data: 15 de janeiro de 2027 (sexta-feira)
- Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), Campo Grande
- Abertura dos portões: 19h
- Início: 20h
- Classificação: 16 anos
- Ingressos: R$ 110 a R$ 300
- Vendas: Sympla e bilheteria do TCA, sem taxa de serviço
- Informações: WhatsApp (71) 98441-8262