Festival BigBands reúne rock independente em Salvador até novembro

O rock independente vai ocupar diferentes espaços da cidade entre outubro e novembro. Em sua 17ª edição, o Festival BigBands Convida reúne artistas locais, nacionais e internacionais em quatro noites dedicadas a diferentes vertentes musicais, que vão do punk e do metal à cultura gótica.

A programação começa neste domingo, 18, no Rio Vermelho, e segue até 14 de novembro. Ao todo, serão quatro eventos, realizados em parceria com coletivos culturais da cidade, cada um com programação, identidade e ingressos próprios.

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Criado em 2008 pelo produtor cultural Rogério Bigbross, o festival surgiu com a proposta de abrir espaço para artistas independentes, sobretudo aqueles que ainda não haviam se apresentado na Bahia.

Ao longo de suas 17 edições, o projeto recebeu músicos de países como Itália, África do Sul, Uruguai, Finlândia, Bangladesh e Alemanha. Neste ano, o intercâmbio internacional continua com a participação da banda mexicana Las Fokin Biches.



“A ideia inicial do festival é a mesma até hoje: fazer um festival com artistas novos, com artistas que nunca tinham tocado na Bahia”, explica Rogério. Segundo ele, a proposta também busca fortalecer a circulação de músicos baianos em outros estados e países, sem estabelecer diferenças de importância entre os artistas locais e os convidados.

Diferentemente de festivais que concentram todas as atrações em um único espaço, o BigBands funciona a partir da união de diferentes produtores e coletivos. O festival reúne o Conchudas Fest, a Festa Obscura, a Micareta Saco de Vacilo e o Abismo Metal Fest.

A construção coletiva também é uma maneira de viabilizar o projeto. Ao longo de sua trajetória, o festival só recebeu recursos públicos em duas oportunidades: R$ 50 mil de um edital da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), em 2009, e outros R$ 50 mil de um prêmio da Funarte, em 2012.

Nas demais edições, a realização contou com iniciativas como rifas, campanhas de financiamento coletivo e venda de camisetas. “O recurso privado é cada pessoa que comprou um ingresso ou que colaborou para que o festival aconteça”, afirma. Neste ano, uma rifa também ajuda a custear despesas.

A curadoria segue a mesma lógica colaborativa. Em vez de inscrições públicas, a escolha final das atrações é feita pelos organizadores de cada noite, respeitando as características de seus respectivos projetos.

Mulheres no protagonismo

A abertura acontece no domingo, 18, a partir das 16h, na Casa 141, com a terceira edição do Conchudas Fest. O evento reúne três atrações: a banda mexicana Las Fokin Biches, formada por mulheres e com mais de uma década de trajetória; a paulistana Giovanna Moraes, com o projeto G.G.G.; e a banda baiana de hardcore Cobra de Coleira, liderada por Mariana Alencar.

Idealizado por Andréa Gabriel, o Conchudas tem como principal proposta ampliar a presença feminina na música. As bandas precisam ser lideradas por mulheres ou contar com integrantes femininas. “A prioridade é dar espaço às mulheres nas artes. A gente foca um pouco mais na música, apesar de termos expositoras também, e queremos expandir”, explica.

Arte e cultura gótica

A segunda noite acontece no dia 24 de outubro (sábado), na Casa da Felicidade. Em sua segunda edição, a Festa Obscura traz o tema “O Sabá das Bruxas”, inspirado no imaginário das reuniões noturnas de feiticeiras e feiticeiros, em referência ao Halloween. Idealizada por Gabriel Machado de Assis, a festa reúne música ao vivo, apresentações de DJs, performances e artes visuais.

Entre as atrações estão a banda Lunar Pills (tributo a David Bowie) o projeto Convine Lamenti, do músico Ronin, que transita entre o darkwave e o coldwave; e a cantora Kaylla Loreen, que retorna a cidade para apresentar seu novo álbum.

A programação inclui ainda apresentações de Ton Eplars e da drag queen Verenna, além de uma performance de colagem digital ao vivo do artista Igordeolho. Na pista, os DJs Gab's, Quegalerachata e Sister Morphine.

O fio condutor é aproximar diferentes linguagens e valorizar a diversidade da cena alternativa. Para ampliar o acesso, o evento disponibiliza diferentes modalidades de ingresso, incluindo categorias destinadas a pessoas com deficiência, pessoas trans e não binárias e drag queens.

Punk rock hardcore

Em novembro, o festival retoma a programação no dia 13, sexta-feira, com a Micareta Saco de Vacilo, às 19h, na Casa 141. Organizada pelo coletivo Saco de Vacilo, a noite reúne três bandas ligadas ao punk e ao metal: Egomorte, de Maceió, e as baianas Lasso e Novem8ro.

Integrante do coletivo, Dudu explica que o evento surgiu da necessidade de apoiar a passagem da banda alagoana Egomorte por Salvador. “Nossos amigos da Egomorte estavam precisando de um suporte aqui em Salvador, já que queriam tocar aqui. A gente desenrolou de fazer esse evento e convidamos duas bandas locais”, conta.

A Micareta também funciona como uma espécie de aquecimento para o Festival Saco de Vacilo, previsto para janeiro de 2027. “Big é parceiro nosso de anos e, sempre que é possível, realizamos eventos em conjunto. O Festival BigBands tem essa característica de ser um festival de várias mãos unidas”, afirma Dudu.

Metal extremo

No dia seguinte, 14 de novembro, sábado, o encerramento fica por conta da segunda edição do Abismo Metal Fest, no SESI Casa Branca. A programação reúne as bandas Headhunter D.C., Lúgubra e Behavior. Um dos destaques será o lançamento, em Salvador, do novo álbum da Headhunter D.C., Rise of the Damned....

Além dos shows, haverá um estande da Abismo Metal Store, com materiais ligados à cena, e venda de combos que incluem ingresso e vinil do novo LP da banda. Para Anderson, da Abismo Metal Store, a cena musical independente segue ativa, mas ainda enfrenta desafios relacionados à falta de espaços, aos custos de produção e à valorização dos trabalhos autorais. Segundo ele, iniciativas como o BigBands ajudam a superar essas dificuldades.

“Hoje, o cenário da música underground e independente em Salvador está bastante ativo, com bandas novas e antigas e pessoas que realmente acreditam na cena e seguem trabalhando para mantê-la viva”, afirma.

Para Rogério, a diversidade de estilos e formatos reflete o principal objetivo do BigBands: apresentar novos artistas ao público e criar oportunidades para a música independente. “A importância sempre será essa: libertar os ouvidos e circular os novos artistas da Bahia, do interior do estado e do mundo”, conclui.

17º FESTIVAL BIGBANDS APRESENTA: CONCHUDAS FEST

Atrações: Las Fokin Biches (México), G.G.G. - Giovanna Moraes (SP) e Cobra de Coleira

Las Fokin Biches (México), G.G.G. - Giovanna Moraes (SP) e Cobra de Coleira Quando: domingo, 18

domingo, 18 Horário: 16h

16h Onde: Casa 141 (Rio Vermelho)

Casa 141 (Rio Vermelho) Ingressos: R$ 30 e R$ 50 (casadinha)

Vendas: Shotgun

Siga a programação dos próximos eventos em @bigbrossprodutora

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.