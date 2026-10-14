Aos 98 anos, baiano seu Altamiro é homenageado no Clube do Choro

O chorão mais velho da Bahia e possivelmente o mais longevo em atividade no Brasil, Altamiro Francisco de Jesus, ou simplesmente seu Altamiro, será homenageado nesta quinta-feira, 14. A apresentação da Choro Popular Orquestra acontece a partir das 19h30, com entrada franca, no Clube do Choro de Brasília (Eixo Monumental, Setor de Divulgação Cultural).

A homenagem contará com um arranjo especial assinado por Julião Barbosa para a música Natal, um dos choros compostos por seu Altamiro. O maestro Fabiano Medeiros, regente da Choro Popular Orquestra e diretor da orquestra popular Marafreboi, tomou a iniciativa após ver um vídeo do músico tocando violão:

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A homenagem contará com um arranjo especial assinado por Julião Barbosa para a música Natal, um dos choros compostos por seu Altamiro. O maestro Fabiano Medeiros, regente da Choro Popular Orquestra e diretor da orquestra popular Marafreboi, tomou a iniciativa após ver um vídeo do músico tocando violão:

“Fizemos o arranjo de Julião Barbosa para orquestra do choro em homenagem a seu Altamiro, cumprindo nosso compromisso com a pesquisa, difusão e memória dos nossos mestres da música brasileira”, destaca o maestro.

Uma vida dedicada à comunidade e à arte

Hoje aos 98 anos, seu Altamiro é testemunha ocular e personagem marcante da história de sua terra natal, Santa Maria da Vitória (BA). Músico, multi-instrumentista e autodidata, ele preserva o dom de tocar instrumentos e ainda hoje pratica com invejável habilidade, memória e coordenação motora.

De origem humilde, o filho de dona Maria do Beco (ou Iaiá, para os netos) seguiu à risca o conselho materno de evitar vícios e usar seus dons para se integrar e ser respeitado pela comunidade. Com isso, venceu barreiras sociais e de raça, conquistando o carinho de toda a cidade.

Para sustentar a família, trabalhou como pedreiro e mestre de obras, liderando construções históricas em Santa Maria da Vitória, como o Mercado Municipal e a Igreja Matriz. Além disso, foi servidor público por mais de quatro décadas, atuando como carcereiro na Polícia Civil da Bahia. Condecorado recentemente pela instituição, seu Altamiro é reconhecido por sua conduta exemplar, jamais tendo infringido normas ou violado os direitos de presos e familiares ao longo de sua carreira.