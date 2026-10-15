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IMPERDÍVEL!

CPM 22 celebra 30 anos com show especial na Arena A TARDE

Ingressos começam a ser vendidos a partir desta sexta-feira, 16

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Os ingressos começam a ser vendidos a partir desta sexta-feira, 16
Os ingressos começam a ser vendidos a partir desta sexta-feira, 16 - Foto: Divulgação/The Town

A banda CPM 22 se apresenta em Salvador no dia 19 de dezembro, na Arena A TARDE, em um show que celebra os 30 anos de carreira. Considerado um dos grandes nomes do rock nacional, o grupo apresenta clássicos da banda, marcando um momento que promete ser histórico para os fãs.

A abertura dos portões está prevista para as 19h. Os ingressos custam a partir de R$ 100 e começam a ser vendidos na plataforma Uhuu.com e pontos autorizados nesta sexta-feira, 16.

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Entre as canções previstas no repertório estão "Dias Atrás”, “Um Minuto para o Fim do Mundo”, “Tarde de Outubro” e “Não Sei Viver Sem Ter Você”.

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O CPM 22, que acumula cinco indicações ao Grammy Latino e uma estatueta conquistada em 2008, divulgou uma carta aberta nas redes sociais para agradecer aos fãs que acompanharam diferentes momentos de sua trajetória.

“Levar a turnê de 30 anos para Salvador tem um significado muito especial para todos nós. A Bahia sempre nos recebeu com enorme carinho e cada show na cidade deixa lembranças que carregamos por muitos anos. Estamos preparando uma apresentação que revisita diferentes fases da nossa história e reúne músicas que fizeram parte da vida de muita gente. Existe uma expectativa enorme para esse reencontro e mal podemos esperar para dividir essa celebração com o público baiano”, afirma o vocalista da banda, Fernando Badaui.

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Serviço

Data: 19 de dezembro

Local: Arena A TARDE

Endereço: Rua Professor Milton Cayres de Brito, 204, Caminho das Árvores - 41820-570

Horário: 19h (open doors)

Ingressos a partir de R$ 100,00

Classificação: 16 anos. Menores de 5 a 15 anos somente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

Setores/valores:

  • Pista Premium Promocional: R$ 120,00
  • Pista Premium: R$ 150,00
  • Pista Comum Promocional: R$ 100,00
  • Pista Comum: R$ 120,00
  • Camarote Promocional: R$ 170,00
  • Camarote Lt. 1: R$ 200,00
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Tags

música Salvador show

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