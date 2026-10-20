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Cadastro de ambulantes para Carnaval e festas de Salvador termina nesta quarta

Preenchimento dos dados deve ser feito de maneira online ou nas unidades das Prefeituras-Bairro

Alice Paulilo
Por
Ambulantes precisam terminar inscrição até quarta, 21, e terão resultado final em 1º de dezembro
Ambulantes precisam terminar inscrição até quarta, 21, e terão resultado final em 1º de dezembro - Foto: Thais Tosta/ Secom PMS

Os vendedores ambulantes que pretendem trabalhar nas festas populares de Salvador, como Festival Virada, Lavagem do Bonfim, Festa de Iemanjá e Carnaval, têm até as 23h59 da próxima quarta-feira, 21, para concluir a inscrição.

O preenchimento dos dados deve ser feito de maneira online ou nas unidades das Prefeituras-Bairro. Também há um posto de atendimento no Mercado de São Miguel, Baixa de Sapateiros.

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Para realizar o cadastramento, os trabalhadores deverão apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Quem tiver certificados de cursos de capacitação ou de reciclagem relacionados à atividade terá pontuação extra e mais chances de conseguir uma vaga.

O cadastramento online deve ser feito através do link oficial.

A lista inicial dos selecionados será divulgada em 5 de novembro. No entanto, a inscrição não autoriza automaticamente o trabalho durante as festas. Depois de preencher o cadastro e entregar os documentos exigidos, os candidatos deverão passar pela fase de habilitação, programada para o período de 22 de outubro a 2 de novembro.

Já o resultado definitivo, com os classificados e os integrantes do cadastro reserva, está previsto para 1º de dezembro.

Como realizar as inscrições presenciais?

O atendimento nas Prefeituras-Bairro ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O mesmo horário é adotado pelo Mercado São Miguel, localizado na Baixa dos Sapateiros. Nos dois casos, o serviço é realizado por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.

As unidades das Prefeituras-Bairro estão distribuídas pelos seguintes endereços:

  • Barra/Pituba (Rua Marquês de Monte Santo, 300, Rio Vermelho);
  • Cabula/Tancredo Neves (Rua Silveira Martins, 185, Cabula);
  • Cajazeiras (Avenida Engenheiro Raymundo Carlos Nery, 413–429);
  • Centro/Brotas (Rua Guedes de Brito, s/n, Centro);
  • Cidade Baixa (Avenida Porto dos Mastros, 65, Ribeira);
  • Itapuã (Avenida Dorival Caymmi, 17);
  • Liberdade/São Caetano (Avenida General San Martin, 241);
  • Pau da Lima (Avenida São Rafael, 1.654, São Marcos);
  • Subúrbio/Ilhas (Rua Pará, 15, Paripe);
  • Valéria (Rua da Matriz, s/n).

Carnaval concentra maior número de cadastros

O Carnaval lidera a procura pelo cadastramento de ambulantes, com 8.165 inscrições, segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). O pré-Carnaval aparece na sequência, com 6.449 registros, seguido pelo Festival Virada (5.540), Festa de Iemanjá (5.284), Lavagem do Bonfim (5.125) e Lavagem de Itapuã (3.540).

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Até a última sexta-feira, 16, aproximadamente 34 mil inscrições haviam sido concluídas, conforme balanço da Semop. Iniciado em 22 de setembro, o processo passou a ser realizado de forma totalmente digital. Para o titular da pasta, Décio Martins, a mudança contribuiu para acelerar o atendimento e tornar mais simples a preparação dos trabalhadores para as festas populares.

“Com a implantação do cadastramento 100% online, nós zeramos as filas físicas. Hoje, o ambulante faz todo o processo em poucos minutos, até mesmo pelo celular, de forma prática e rápida”, afirma o secretário.

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