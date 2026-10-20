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OUTUBRO ROSA

Câncer de mama: hospital promove curso sobre detecção precoce

A iniciativa busca atualizar profissionais de saúde que atuam na área

Brenda Roberta
Por
Imagem ilustrativa da imagem Câncer de mama: hospital promove curso sobre detecção precoce
Foto: Hospital Aristides Maltez promove curso sobre detecção de câncer de mama

A Bahia deve registrar 4.480 novos casos de câncer de mama em 2026, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Em Salvador, o Hospital Aristides Maltez (HAM) realiza, no dia 30 de outubro, o XIV Curso de Atualização em Detecção Precoce da doença, como parte da programação do Outubro Rosa.

A iniciativa busca atualizar profissionais de saúde que atuam na assistência, no diagnóstico e no acompanhamento de pacientes.

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A capacitação ganha relevância diante das estimativas de novos casos da doença no país. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deverá registrar 78.610 novos casos de câncer de mama por ano no período de 2026 a 2028. Para 2026, a previsão é de 4.480 diagnósticos na Bahia e aproximadamente 1.340 em Salvador.

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Câncer de mama registra mais de 1,3 mil mortes na Bahia

Os dados de mortalidade também reforçam a importância da prevenção e do diagnóstico em fases iniciais. Em 2024, o país contabilizou 20.849 mortes em decorrência da doença, sendo 1.349 na Bahia.

Na capital baiana, a taxa de mortalidade por câncer de mama atingiu 26,7 óbitos por 100 mil mulheres em 2023. Conforme informações divulgadas pelo hospital, a doença continua sendo a principal causa de morte por neoplasias malignas entre as mulheres na Bahia.

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curso hospital aristides maltez outubro rosa

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