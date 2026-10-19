Exames e consultas de graça para cadelas e gatas no Outubro Rosa Pet em Salvador

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Tutores de cadelas e gatas em Salvador contam com uma oportunidade gratuita para cuidar da saúde de seus animais de estimação. No dia 30 de outubro (sexta-feira), a Clínica-Escola de Medicina Veterinária da UniFTC realiza a campanha Outubro Rosa Pet, com atendimentos gratuitos das 8h às 16h, por ordem de chegada e sem restrição na quantidade de pets por tutor.

A ação de utilidade pública ocorre na unidade localizada no bairro de Jaguaribe. Para participar, o responsável pelo animal deve ter mais de 18 anos e apresentar um documento oficial de identidade com foto no ato do cadastro.

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Exame físico e triagem especializada

Durante a ação, veterinários e estudantes do curso farão a avaliação física completa das fêmeas, focando na palpação da cadeia mamária e do sistema reprodutivo. O objetivo principal é o diagnóstico precoce de nódulos ou alterações suspeitas.

Segundo a coordenadora de Medicina Veterinária da UniFTC, Aline Quintela, a palpação é fundamental para salvar vidas:

"O 'toque amigo' é uma excelente forma de avaliação para animais com suspeita de câncer de mama. A partir dos achados clínicos, os casos que necessitarem de investigação complementar serão orientados pela nossa equipe."

Embora a campanha seja focada em cadelas e gatas, a equipe alerta que machos também podem desenvolver tumores mamários e devem ser avaliados caso apresentem aumento de volume na região.

Estrutura de exames e encaminhamentos

A Clínica-Escola dispõe de estrutura para exames laboratoriais, ultrassonografia e procedimentos cirúrgicos. A indicação de cada exame será feita individualmente. Caso o pet precise de procedimentos não disponíveis no momento da triagem, o tutor receberá todas as orientações sobre o encaminhamento adequado.

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