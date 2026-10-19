ATENDIMENTO VETERINÁRIO
Exames e consultas de graça para cadelas e gatas no Outubro Rosa Pet em Salvador
Ação sem limite de vagas acontece na clínica veterinária da UniFTC
Tutores de cadelas e gatas em Salvador contam com uma oportunidade gratuita para cuidar da saúde de seus animais de estimação. No dia 30 de outubro (sexta-feira), a Clínica-Escola de Medicina Veterinária da UniFTC realiza a campanha Outubro Rosa Pet, com atendimentos gratuitos das 8h às 16h, por ordem de chegada e sem restrição na quantidade de pets por tutor.
A ação de utilidade pública ocorre na unidade localizada no bairro de Jaguaribe. Para participar, o responsável pelo animal deve ter mais de 18 anos e apresentar um documento oficial de identidade com foto no ato do cadastro.
Exame físico e triagem especializada
Durante a ação, veterinários e estudantes do curso farão a avaliação física completa das fêmeas, focando na palpação da cadeia mamária e do sistema reprodutivo. O objetivo principal é o diagnóstico precoce de nódulos ou alterações suspeitas.
Segundo a coordenadora de Medicina Veterinária da UniFTC, Aline Quintela, a palpação é fundamental para salvar vidas:
"O 'toque amigo' é uma excelente forma de avaliação para animais com suspeita de câncer de mama. A partir dos achados clínicos, os casos que necessitarem de investigação complementar serão orientados pela nossa equipe."
Embora a campanha seja focada em cadelas e gatas, a equipe alerta que machos também podem desenvolver tumores mamários e devem ser avaliados caso apresentem aumento de volume na região.
Estrutura de exames e encaminhamentos
A Clínica-Escola dispõe de estrutura para exames laboratoriais, ultrassonografia e procedimentos cirúrgicos. A indicação de cada exame será feita individualmente. Caso o pet precise de procedimentos não disponíveis no momento da triagem, o tutor receberá todas as orientações sobre o encaminhamento adequado.
Leia Também:
Serviço
- O quê: Outubro Rosa Pet (Atendimento veterinário gratuito)
- Quando: 30 de outubro (sexta-feira), das 8h às 16h (ordem de chegada)
- Onde: Clínica-Escola de Medicina Veterinária da UniFTC Salvador
- Endereço: Rua Desembargador Polybio Mendes da Silva, 41, Jaguaribe, Salvador (BA)
- Requisitos: Tutor maior de 18 anos com documento com foto (sem limite de animais por responsável)