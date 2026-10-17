Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ZONA PET

INESPERADO

Mulher encontra filhotes presos em gaiola e aciona o resgate

Filhotes receberam atendimento, mas um deles não resistiu

Agatha Victoria Reis
Por
Filhotes foram encontrados atrás de prédio
Filhotes foram encontrados atrás de prédio - Foto: Reprodução| Freepik

Cerca de 16 filhotes de cachorro foram encontrados no fundo de um prédio em Athens, no Texas, nos Estados Unidos. Os animais foram descobertos por uma mulher, que mobilizou uma equipe de resgate e acionou o Athens Animal Services, serviço local de proteção animal.

De acordo com os sites The Dodo e o Athens TX – Animal Services, a mulher caminhava pelo local quando ouviu um choro vindo de um prédio. Ao se aproximar, encontrou os filhotes dentro de uma pequena gaiola, sem comida ou água e expostos ao sol.

Tudo sobre Zona Pet em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Diante da situação, ela acionou imediatamente o Athens Animal Services. O órgão enviou dois socorristas ao local para resgatar os animais. “Assim que os vimos, soubemos que precisávamos tirá-los dali o mais rápido possível”, contou Kansas Scriven, gerente do serviço, ao site The Dodo.

Leia Também:

ZONA PET

Após recompensa por captura, pescadores recolhem 440 peixes em paraíso baiano
Após recompensa por captura, pescadores recolhem 440 peixes em paraíso baiano imagem

AGILIDADE E FOFURA

Coelhos atletas brilham em campeonato de saltos
Coelhos atletas brilham em campeonato de saltos imagem

INUSITADO

A 'cobra' encontrada no Brasil que não é réptil e respira pela pele
A 'cobra' encontrada no Brasil que não é réptil e respira pela pele imagem

Filhotes foram resgatados

No local, a equipe retirou os filhotes da gaiola e iniciou os primeiros cuidados. Durante o atendimento, os profissionais perceberam que os animais tinham idades diferentes e que cada um precisaria passar por uma avaliação criteriosa.

Todos os filhotes receberam atendimento, mas um deles não resistiu. Os outros 15 foram encaminhados para lares temporários, onde tiveram a oportunidade de se recuperar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Athens cachorros histórias de animais protetores de animais resgate de animais

Relacionadas

Mais lidas