Mulher encontra filhotes presos em gaiola e aciona o resgate

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Cerca de 16 filhotes de cachorro foram encontrados no fundo de um prédio em Athens, no Texas, nos Estados Unidos. Os animais foram descobertos por uma mulher, que mobilizou uma equipe de resgate e acionou o Athens Animal Services, serviço local de proteção animal.

De acordo com os sites The Dodo e o Athens TX – Animal Services, a mulher caminhava pelo local quando ouviu um choro vindo de um prédio. Ao se aproximar, encontrou os filhotes dentro de uma pequena gaiola, sem comida ou água e expostos ao sol.

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Diante da situação, ela acionou imediatamente o Athens Animal Services. O órgão enviou dois socorristas ao local para resgatar os animais. “Assim que os vimos, soubemos que precisávamos tirá-los dali o mais rápido possível”, contou Kansas Scriven, gerente do serviço, ao site The Dodo.

Filhotes foram resgatados

No local, a equipe retirou os filhotes da gaiola e iniciou os primeiros cuidados. Durante o atendimento, os profissionais perceberam que os animais tinham idades diferentes e que cada um precisaria passar por uma avaliação criteriosa.

Todos os filhotes receberam atendimento, mas um deles não resistiu. Os outros 15 foram encaminhados para lares temporários, onde tiveram a oportunidade de se recuperar.