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AGILIDADE E FOFURA

Coelhos atletas brilham em campeonato de saltos

Competição multietapas inclui saltos em altura e percursos inspirados no hipismo tradicional

Rafael Tiago
Por
Um coelho salta sobre um obstáculo
Um coelho salta sobre um obstáculo - Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Embora o hipismo tradicional com cavalos domine as principais arenas esportivas do mundo, o universo dos animais de estimação conta com uma vertente tão inusitada quanto competitiva: o Campeonato Europeu de Salto de Coelhos (Kaninhoppning). A edição da competição ocorreu na Suécia, reunindo criadores, treinadores e seus peludos atletas de diferentes partes do continente.

O evento de três dias atraiu olhares curiosos ao colocar em prática modalidades rigorosas de agilidade, divididas em categorias como provas de velocidade em linha reta, percursos sinuosos e saltos em altura.

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Origem escandinávia e expansão internacional

Nascido na Suécia durante a década de 1970 — inicialmente inspirado nas regras do salto a cavalo —, o esporte cresceu e se estruturou formalmente com a fundação da Federação Sueca de Salto de Coelhos (Sveriges Kaninhoppares Riksförbund - SKHRF). Hoje, a modalidade ultrapassou as fronteiras escandinavas, conquistando adeptos na Noruega, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, Suíça e República Tcheca.

O campeonato contou com a participação de delegações internacionais de destaque. Entre os competidores estavam nomes como Martina Cihakova, de 19 anos, vinda da República Tcheca ao lado de seu coelho Simon; a dinamarquesa Katrine Liliendal, acompanhada por Lugi; além da finlandesa Elisabeth Hirvelä e da suíça Katharina Wermuth com seu coelho Mondo.

A organização do evento foi representada pelas lideranças máximas da entidade sueca, incluindo a presidente Linda Arvidsson (ao lado de Evert) e a vice-presidente Tina Nylund (posando com Lova).

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Regras e rigor técnico nas pistas de obstáculos

Diferente do que muitos imaginam, a prática não se resume a soltar os animais em um gramado. O esporte possui níveis regulamentados de dificuldade que variam do iniciante ao nível de elite, com barreiras projetadas para se desmontarem facilmente caso o animal venha a tocar nelas, garantindo total segurança física aos coelhos.

"O esporte exige sintonia fina entre o tutor e o animal, exigindo paciência, dedicação e treinos adaptados ao comportamento natural de saltar dos coelhos", destacam especialistas do circuito europeu.

Com recordes mundiais que superam a marca de três metros de comprimento e até um metro de altura em saltos oficiais, o campeonato na Suécia reafirmou a força cultural e o crescimento profissional dessa modalidade pet que não para de ganhar fãs pelo mundo.

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  • Um coelho salta sobre um obstáculo enquanto seu tratador o guia durante a competição de salto em distância no Campeonato Europeu de Salto de Coelhos em Lysekil, Suécia, em 9 de outubro de 2026.
  • Um coelho salta sobre um obstáculo enquanto seu tratador o guia durante a competição de salto em distância no Campeonato Europeu de Salto de Coelhos em Lysekil, Suécia, em 9 de outubro de 2026.
  • Um coelho salta sobre um obstáculo enquanto seu tratador o guia durante a competição de salto em distância no Campeonato Europeu de Salto de Coelhos em Lysekil, Suécia, em 9 de outubro de 2026.
  • Um coelho salta sobre um obstáculo enquanto seu tratador o guia durante a competição de salto em distância no Campeonato Europeu de Salto de Coelhos em Lysekil, Suécia, em 9 de outubro de 2026.
  • Um coelho salta sobre um obstáculo enquanto seu tratador o guia durante a competição de salto em distância no Campeonato Europeu de Salto de Coelhos em Lysekil, Suécia, em 9 de outubro de 2026.
  • Um coelho salta sobre um obstáculo enquanto seu tratador o guia durante a competição de salto em distância no Campeonato Europeu de Salto de Coelhos em Lysekil, Suécia, em 9 de outubro de 2026.
  • Um coelho salta sobre um obstáculo enquanto seu tratador o guia durante a competição de salto em distância no Campeonato Europeu de Salto de Coelhos em Lysekil, Suécia, em 9 de outubro de 2026.
  • Um coelho salta sobre um obstáculo enquanto seu tratador o guia durante a competição de salto em distância no Campeonato Europeu de Salto de Coelhos em Lysekil, Suécia, em 9 de outubro de 2026.
  • Um coelho salta sobre um obstáculo enquanto seu tratador o guia durante a competição de salto em distância no Campeonato Europeu de Salto de Coelhos em Lysekil, Suécia, em 9 de outubro de 2026.
  • Um coelho salta sobre um obstáculo enquanto seu tratador o guia durante a competição de salto em distância no Campeonato Europeu de Salto de Coelhos em Lysekil, Suécia, em 9 de outubro de 2026.
  • Um coelho salta sobre um obstáculo enquanto seu tratador o guia durante a competição de salto em distância no Campeonato Europeu de Salto de Coelhos em Lysekil, Suécia, em 9 de outubro de 2026.
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hipismo Mundo Animal zona pet

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