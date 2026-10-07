Peixe raro engole presa três vezes maior que o próprio corpo

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Conhecido como engolidor-negro, o peixe da espécie Chiasmodon sp. foi flagrado com o abdômen dilatado após engolir uma presa três vezes maior que o próprio corpo. O registro ocorreu a 1.259 metros de profundidade, nas águas próximas a Trinidad e Tobago, no Caribe.

O animal vive em regiões profundas do oceano, onde ter alimento pode ser difícil. Por conta disso, o corpo do peixe possui características que permitem possuir uma grande quantidade de alimento quando uma presa aparece.

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Por que o peixe consegue comer presas grandes?

Um dos motivos que facilitam essa característica é a mandíbula. Com ela, o peixe consegue abrir e movimentar de uma maneira que aumenta o espaço disponível para se alimentar. O estômago do animal também consegue inflar como um balão.

Com a combinação, o peixe consegue engolir animais muito maiores que o seu tamanho. No registro, realizado em julho deste ano, a presa era tão grande que a pele do peixe ficou quase transparente. As imagens ainda permitem observar até mesmo os órgãos do peixe.

Embora seja possível ver o interior do animal, os pesquisadores não conseguiram descobrir qual a presa havia sido servida de alimento para o peixe.

Mais de 20 espécies encontradas

O registro aconteceu durante pesquisa conduzida por cientistas de Trindade e Tobago em julho de 2026.

Além do engolidor-negro, a expedição aiada encontrou 20 outras espécies consideradas novas para a ciência. Foram mapeadas cerca de 13% do fundo do mar ainda não registrado em mapas da região, além de ocorrer a captação de mais de 700 exemplares de animais.

Também foram encontradas mais de 25 áreas onde gases e outros materiais saem do fundo do oceano. Nesses locais, bactérias usam substâncias químicas, como o metano, para produzir energia.

Veja o animal: