Outubro Rosa Pet: saiba como identificar tumores mamários em felinos

Tumores mamários estão entre os tipos de câncer mais comuns em gatas e podem apresentar alta taxa de malignidade. Por isso, identificar alterações nas mamas ainda nos primeiros sinais é fundamental para aumentar as chances de tratamento.

De acordo com dados do Manual MSD de Veterinária, cerca de até 90% dos tumores de mama em gatas são malignos, contra 50% em cadelas.

Tudo sobre Zona Pet em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em meio a campanha do Outubro Rosa Pet, o professor do curso de Medicina Veterinária da UniCesumar, Vinicius Gonzalez Peres Albernaz, alerta sobre a importância do diagnóstico nos primeiros sinais e a alta gravidade dos tumores nos felinos. “Nove em cada dez gatas diagnosticadas apresentam quadros de alta gravidade, o que torna fundamental procurar atendimento ao menor sinal de nódulo”, explicou.

Por que tumores mamários são mais graves em gatos?

Em cães, o câncer, apesar de ser comum, costuma se manifestar por meio de subtipos tumorais menos agressivos. Já nos gatos, a doença pode se desenvolver com maior capacidade de invasão dos tecidos e disseminação para outras partes do organismo, por meio de metástases.

Mesmo em estágios iniciais e com nódulos reduzidos, o câncer de mama felino apresenta alto potencial de gravidade. "Gatos não são cães pequenos. Eles possuem características biológicas e genéticas distintas, o que resulta em doenças com comportamentos completamente diferentes”, afirma o especialista.

De acordo com estudos, mais de 50% das gatas com tumor de mama já possuem células tumorais fora da cadeia mamária no momento do diagnóstico inicial, frequentemente com comprometimento da musculatura local ou dos gânglios linfáticos.

“O tamanho do nódulo influencia a capacidade de tratamento, mas não altera a natureza maligna do tumor. Iniciar o protocolo clínico enquanto a lesão ainda é pequena aumenta as chances de sucesso”, explica o docente.

Quais são os sinais e como prevenir?

Durante os estágios iniciais, o câncer manifesta-se por meio de pequenos nódulos palpáveis sob a pele na região ventral, da axila à virilha. Os tutores devem prestar atenção em alterações como vermelhidão, inchaço, secreção e feridas sem cicatrização também integram o quadro clínico.

Já em fases avançadas com metástase, o animal pode apresentar sintomas como dificuldade respiratória, tosse, perda de peso, falta de apetite, apatia, fraqueza e dores ósseas. O animal também pode não apresentar sinais até alcançar fases adiantadas.

“Diante da identificação de qualquer volume anormal na cadeia mamária, a orientação é encaminhar o animal para consulta com um médico veterinário especialista em oncologia”, disse o especialista.

O tratamento do câncer de mama envolve a remoção cirúrgica completa de ambas as cadeias mamárias e dos linfonodos regionais, podendo ser complementada por quimioterapia, terapias-alvo ou cuidados paliativos.

Câncer de mama pode aparecer em machos?

A doença também pode aparecer em gatos. Segundo o especialista, em machos, o câncer aparece em cerca de 0,5% dos felinos. A condição apresenta taxa de agressividade superior à observada em fêmeas.

De acordo com o docente, o principal fator de risco evitável no aparecimento do tumor de mama em gatos é “o uso de anticoncepcionais e injeções hormonais”.

“Por outro lado, a castração precoce atua como medida preventiva eficaz. A realização do procedimento antes dos seis meses de vida reduz o risco de desenvolvimento de câncer de mama em gatas para 9%. Quando realizada antes de um ano de idade, o risco é de 14%”, diz Albernaz.