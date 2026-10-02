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AÇÃO IMPORTANTE

Outubro Rosa Pet: Bahia terá atendimento gratuito para cadelas e gatas

Ao longo da campanha, os animais passarão por avaliação física

Edvaldo Sales
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Ao longo da campanha, os animais passarão por avaliação física
Ao longo da campanha, os animais passarão por avaliação física - Foto: Reprodução | Freepik

A Universidade Salvador (Unifacs) vai realizar o Outubro Rosa Pet, campanha voltada à prevenção de alterações mamárias e reprodutivas em cadelas e gatas.

Na capital baiana, as ações gratuitas acontecem nos dias 15 e 16 de outubro. Já em Feira de Santana serão realizadas de 19 a 30 do mesmo mês.

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Ao longo da campanha, cadelas e gatas passarão por avaliação física. Quando necessário, os responsáveis serão orientados sobre a realização de exames complementares e acompanhamento especializado.

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Além disso, a programação inclui orientações sobre castração, considerando fatores como espécie, idade e condições de saúde de cada animal.

A campanha ainda alerta para os riscos do uso indiscriminado de anticoncepcionais hormonais em cadelas e gatas.

A médica veterinária Lorena Sampaio, coordenadora do Clivet da Unifacs em Feira de Santana, disse que algumas alterações podem surgir sem apresentar sinais aparentes inicialmente.

Por isso, a avaliação periódica pode contribuir para a identificação precoce de problemas mamários e reprodutivos.

Confira programação da campanha:

Salvador

  • Data: 15 e 16 de outubro
  • Horário: 8h às 20h
  • Local: CLIVET UNIFACS – Avenida Tancredo Neves, 2131, Caminho das Árvores.
  • Informações: (71) 3203-2649

Feira de Santana

  • Data: 19 a 30 de outubro
  • Horário: segunda a sexta-feira, das 13h às 17h
  • Local: CLIVET UNIFACS – Rua Rio Tinto, 152, Santa Mônica.
  • Informações: (75) 99954-7446
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outubro rosa pets

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