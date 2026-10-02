AÇÃO IMPORTANTE
Outubro Rosa Pet: Bahia terá atendimento gratuito para cadelas e gatas
Ao longo da campanha, os animais passarão por avaliação física
A Universidade Salvador (Unifacs) vai realizar o Outubro Rosa Pet, campanha voltada à prevenção de alterações mamárias e reprodutivas em cadelas e gatas.
Na capital baiana, as ações gratuitas acontecem nos dias 15 e 16 de outubro. Já em Feira de Santana serão realizadas de 19 a 30 do mesmo mês.
Ao longo da campanha, cadelas e gatas passarão por avaliação física. Quando necessário, os responsáveis serão orientados sobre a realização de exames complementares e acompanhamento especializado.
Leia Também:
Além disso, a programação inclui orientações sobre castração, considerando fatores como espécie, idade e condições de saúde de cada animal.
A campanha ainda alerta para os riscos do uso indiscriminado de anticoncepcionais hormonais em cadelas e gatas.
A médica veterinária Lorena Sampaio, coordenadora do Clivet da Unifacs em Feira de Santana, disse que algumas alterações podem surgir sem apresentar sinais aparentes inicialmente.
Por isso, a avaliação periódica pode contribuir para a identificação precoce de problemas mamários e reprodutivos.
Confira programação da campanha:
Salvador
- Data: 15 e 16 de outubro
- Horário: 8h às 20h
- Local: CLIVET UNIFACS – Avenida Tancredo Neves, 2131, Caminho das Árvores.
- Informações: (71) 3203-2649
Feira de Santana
- Data: 19 a 30 de outubro
- Horário: segunda a sexta-feira, das 13h às 17h
- Local: CLIVET UNIFACS – Rua Rio Tinto, 152, Santa Mônica.
- Informações: (75) 99954-7446