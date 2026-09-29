O “cão-fantasma” brasileiro que tem pés de pato e corre risco de extinção

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Conhecido por histórias e lendas indígenas, o cachorro-vinagre (Speothos venaticus) é um animal real e uma das espécies de canídeos mais raras do Brasil, com características que surpreendem até pesquisadores.

Batizado de cachorro-vinagre, por causa do forte cheiro exalado pela sua urina, ele também recebe diversos nomes regionais, como “acutihara”, expressão indígena que significa "senhor ou dono das cutias e pacas".

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Descoberto em 1842, o animal foi encontrado a partir de fósseis encontrados em cavernas, antes mesmo da observação de indivíduos vivos na natureza.

Quais são as características do cachorro-vinagre?

O cão, que já foi animal de estimação de antigas tribos indígenas, mede entre 57 e 75 cm de comprimento, com cauda de 14 cm, e pode pesar até 8 kg.

De cor castanho-avermelhada, com a cabeça, o dorso e parte das costas mais claros que o restante do corpo, o animal possui pernas bem curtas e orelhas pequenas e arredondadas.

Para se adaptar à natureza e ajudar na locomoção em ambientes aquáticos, o animal possui membranas interdigitais, uma pele entre os dedos, semelhante à dos patos, que facilita o deslocamento na água. O cachorro possui expectativa de vida até 10 anos.

Cachorro-vinagre (Speothos venaticus) - Foto: Reprodução

Diferente de outros canídeos brasileiros que também consomem frutos, o cachorro é exclusivamente carnívoro, possuindo dentes afiados e dentição especializada para rasgar carne.

Entre as suas principais presas estão tatus-galinha, pacas, cutias e outros roedores, mas também pode caçar veados, catetos, aves e capivaras jovens

A espécie costuma caçar durante o dia, mais uma característica que a diferencia dos demais canídeos brasileiros. O animal ainda costuma invadir tocas de tatus e pacas para capturar suas presas.

Conheça a vida selvagem do animal

O cachorro-vinagre é a única espécie de canídeo selvagem brasileiro que vive em grupos organizados, variando de 2 a 12 indivíduos. O bando é dominado pelo casal mais velho.

Quando a fêmea líder tem filhotes, todos os membros do grupo ajudam a caçar e a cuidar da ninhada. A gestação dura cerca de 67 dias, gerando de 1 a 6 filhotes, a fêmea ainda expulsa o morador original de uma toca, como tatus ou pacas, para criar sua ninhada.

A comunicação é outra particularidade do animal. Durante a caça, os membros do grupo se articulam por meio de latidos e gritos.

Onde o animal pode ser encontrado no Brasil?

Encontrado do Panamá até a Argentina. No Brasil, estudos indicam que a população efetiva da espécie no brasil é de 9.350 indivíduos, a população somada à Amazônia, Pantanal e Mata Atlântica.

Já no mundo, segundo dados históricos e avaliações da IUCN, acredita-se que existam menos de 110.000 indivíduos. O cachorro-vinagre sempre foi uma espécie naturalmente rara e difícil de ser observada.

Cachorro-vinagre (Speothos venaticus) - Foto: Divulgação

Apesar de não estar extinto, é uma espécie considerada vulnerável à extinção no Brasil e quase ameaçada globalmente pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

Entre suas principais ameaças estão a destruição de florestas, atropelamentos, caça de suas presas, abates por represália (devido à fama de atacar galinhas) e doenças transmitidas por cães domésticos, como raiva e parvovirose.