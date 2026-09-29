Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ZONA PET

RARO

O “cão-fantasma” brasileiro que tem pés de pato e corre risco de extinção

Espécie também está ameaçada globalmente

Agatha Victoria Reis
Por
Cachorro fantasma do Brasil
Cachorro fantasma do Brasil - Foto: Agatha Victoria Ag. A TARDE | Imagem criada por IA

Conhecido por histórias e lendas indígenas, o cachorro-vinagre (Speothos venaticus) é um animal real e uma das espécies de canídeos mais raras do Brasil, com características que surpreendem até pesquisadores.

Batizado de cachorro-vinagre, por causa do forte cheiro exalado pela sua urina, ele também recebe diversos nomes regionais, como “acutihara”, expressão indígena que significa "senhor ou dono das cutias e pacas".

Tudo sobre Zona Pet em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Descoberto em 1842, o animal foi encontrado a partir de fósseis encontrados em cavernas, antes mesmo da observação de indivíduos vivos na natureza.

Leia Também:

ZONA PET

Lagartixas aparecem com frequência em casa por um motivo inusitado
Lagartixas aparecem com frequência em casa por um motivo inusitado imagem

ZONA PET

Tartaruga rara de duas cabeças surpreende equipe de veterinários
Tartaruga rara de duas cabeças surpreende equipe de veterinários imagem

ZONA PET

Qual pássaro tem o canto mais bonito? Estudo revela
Qual pássaro tem o canto mais bonito? Estudo revela imagem

Quais são as características do cachorro-vinagre?

O cão, que já foi animal de estimação de antigas tribos indígenas, mede entre 57 e 75 cm de comprimento, com cauda de 14 cm, e pode pesar até 8 kg.

De cor castanho-avermelhada, com a cabeça, o dorso e parte das costas mais claros que o restante do corpo, o animal possui pernas bem curtas e orelhas pequenas e arredondadas.

Para se adaptar à natureza e ajudar na locomoção em ambientes aquáticos, o animal possui membranas interdigitais, uma pele entre os dedos, semelhante à dos patos, que facilita o deslocamento na água. O cachorro possui expectativa de vida até 10 anos.

Cachorro-vinagre (Speothos venaticus)
Cachorro-vinagre (Speothos venaticus) - Foto: Reprodução

Diferente de outros canídeos brasileiros que também consomem frutos, o cachorro é exclusivamente carnívoro, possuindo dentes afiados e dentição especializada para rasgar carne.

Entre as suas principais presas estão tatus-galinha, pacas, cutias e outros roedores, mas também pode caçar veados, catetos, aves e capivaras jovens

A espécie costuma caçar durante o dia, mais uma característica que a diferencia dos demais canídeos brasileiros. O animal ainda costuma invadir tocas de tatus e pacas para capturar suas presas.

Conheça a vida selvagem do animal

O cachorro-vinagre é a única espécie de canídeo selvagem brasileiro que vive em grupos organizados, variando de 2 a 12 indivíduos. O bando é dominado pelo casal mais velho.

Quando a fêmea líder tem filhotes, todos os membros do grupo ajudam a caçar e a cuidar da ninhada. A gestação dura cerca de 67 dias, gerando de 1 a 6 filhotes, a fêmea ainda expulsa o morador original de uma toca, como tatus ou pacas, para criar sua ninhada.

A comunicação é outra particularidade do animal. Durante a caça, os membros do grupo se articulam por meio de latidos e gritos.

Onde o animal pode ser encontrado no Brasil?

Encontrado do Panamá até a Argentina. No Brasil, estudos indicam que a população efetiva da espécie no brasil é de 9.350 indivíduos, a população somada à Amazônia, Pantanal e Mata Atlântica.

Já no mundo, segundo dados históricos e avaliações da IUCN, acredita-se que existam menos de 110.000 indivíduos. O cachorro-vinagre sempre foi uma espécie naturalmente rara e difícil de ser observada.

Cachorro-vinagre (Speothos venaticus)
Cachorro-vinagre (Speothos venaticus) - Foto: Divulgação

Apesar de não estar extinto, é uma espécie considerada vulnerável à extinção no Brasil e quase ameaçada globalmente pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

Entre suas principais ameaças estão a destruição de florestas, atropelamentos, caça de suas presas, abates por represália (devido à fama de atacar galinhas) e doenças transmitidas por cães domésticos, como raiva e parvovirose.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil cachorro espécie ameaçada

Relacionadas

Mais lidas