Qual pássaro tem o canto mais bonito? Estudo revela

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Melodias variadas, assobios e chamados fazem parte do repertório dos pássaros. Entre centenas de espécies, algumas chamam atenção pela sonoridade considerada especialmente agradável.

De acordo com um estudo publicado no periódico Frontiers in Bird Science, as características dos sons emitidos pelas aves que as pessoas consideram mais agradáveis são cantos consistentes entre os ouvintes.

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Esses cantos vêm de espécies que as pessoas geralmente consideram como ‘melodiosa’. Do mesmo modo, os ouvintes também destacaram as qualidades que tornam um canto desagradável.

Segundo o coautor do estudo, Christoph Randler, biólogo da Universidade de Tübingen, na Alemanha, as vocalizações das aves “têm uma dimensão importante além da comunicação entre elas: elas também formam uma parte importante da paisagem sonora percebida pelos humanos”.

Qual pássaro tem o canto mais bonito?

De acordo com o estudo, o canto mais bonito é do melro-preto-eurasiático, um grupo de aves conhecidas por seus cantos belos e complexos. O animal, até mesmo, já apareceu em músicas como a "Blackbird" dos Beatles.

1 de 1 | Foto: Wikimedia Commons

Mais cinco cantos de pássaros foram listados como os mais agradáveis, entre eles estão:

Felosa-musical

Toutinegra-de-barrete-preto

Tordo-visco

Felosa-de-jardim

Gaio-comum

Além deles, também foram analisados o falcão-peregrino, garça-cinzenta, ganso-do-egito e coruja-das-torres, conhecida por seu chamado sibilante e estridente.

O estudo concluiu que os cantos mais agradáveis ​​eram aqueles com frequência mais alta, ou seja, um som mais agudo. As músicas classificadas como ‘mais agradáveis’ incluíam uma variedade de elementos como notas diferentes, trilos e saltos, em oposição a uma melodia mais monótona.

Sobre o estudo

O estudo analisou a resposta de 84 participantes na Alemanha. Os ouvintes avaliaram cerca de 123 cantos de pássaros europeus em uma escala de menos agradável a mais agradável.

O resultado permitiu entender quais são os cantos mais bonitos. Foram analisadas características acústicas de cada canto, incluindo amplitude, frequência, complexidade e largura de banda.

Além de pontuações de agradabilidade, que ajudaram a identificar quais aspectos tornam alguns cantos mais atraentes do que outros.