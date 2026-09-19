Nova espécie de gato selvagem é descoberta próximo ao Brasil

Após mais de 100 anos, uma nova espécie de felino selvagem foi identificada nas florestas de Yungas, na Bolívia. O animal, batizado de Leopardus tilcayo, faz parte de um grupo conhecido como gatos-tigre, encontrado em grande parte da América do Sul.

Para confirmar que o animal é uma nova espécie, os pesquisadores utilizaram dados genéticos para identificar o felino, que mostraram que sua linhagem se separou de outros gatos-tigre há cerca de 1,4 milhão de anos.

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“Sua pelagem é marrom-clara... com rosetas de formato irregular por todo o corpo”, disse Paola Nogales-Ascarrunz, exploradora da National Geographic e uma das autoras do estudo que confirma a nova espécie publicado nesta quinta-feira,17, na revista Current Biology.

Sobre o Leopardus tilcayo

A biologia e o estilo de vida do felino ainda é pouco conhecido pela ciência. No entanto, restos de pequenos roedores em amostras de fezes sugerem que eles possam fazer parte de sua alimentação. Já as imagens de câmeras de armadilha sugerem que ele apresenta maior atividade no período noturno.

O animal mede cerca de 46 cm de comprimento e pesa cerca 1,4 kg, sendo menor que um gato doméstico médio. Um dos felinos chegou a ser confundido com um gato doméstico depois que um morador encontrou o animal ainda filhote em uma estrada.

De acordo com Eduardo Eizirik, biólogo evolucionista da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no Brasil, e autor sênior do estudo, ainda existem novas espécies a serem descobertas.

“Mostrar ao público em geral que, mesmo em um grupo emblemático como o dos felinos... ainda há novas espécies a serem descobertas pode transmitir uma mensagem importante”, disse.