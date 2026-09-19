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SAÚDE PET

Seu cachorro tem mau hálito? Este pode ser um sinal de alerta

Veja quais são os sinais de alertas

Agatha Victoria Reis
Por
Hálito de cachorro
Hálito de cachorro - Foto: Reprodução| Freepik

Se o cachorro apresenta mau hálito frequente, é importante ficar atento. Embora o odor possa parecer comum, ele pode ser um sinal de que a saúde do seu animal precisa de cuidados.

Chamada de halitose, o mau hálito em cães e gatos vai muito além de um mero incômodo visual ou de odor; trata-se de um sinal de alerta para os tutores. Quando o odor desagradável se torna persistente, geralmente indica a presença de placa bacteriana, gengivite ou doença periodontal.

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Quais são os sinais de alerta?

A saúde bucal é determinante para o bem-estar e a qualidade de vida dos animais. Por isso, é crucial que os tutores estejam atentos aos sinais apresentados pelos pets. Entre os possíveis sinais de alerta estão:

  • Alterações nas gengivas e dentes: gengivas avermelhadas, inchadas ou com sangramento, além de acúmulo visível de tártaro e salivação em excesso.
  • Dificuldade de mastigação: dor ou desconforto ao comer, o que leva o pet a mudar seu comportamento alimentar.
  • Estágios avançados: se o problema não for tratado, pode evoluir para a perda de apetite, emagrecimento, mobilidade dentária (dentes moles) e a perda dos dentes.

Quais são os riscos?

De acordo com especialistas, o acúmulo contínuo de placa e tártaro provoca quadros inflamatórios graves, resultando em dor, sangramento e perda óssea.

Além disso, como a cavidade oral abriga uma grande quantidade e diversidade de microrganismos, a instalação da doença periodontal faz com que o processo inflamatório traga consequências que vão além da boca, podendo afetar outras áreas do organismo do animal.

Como prevenir os riscos?

A rotina de higienização é indispensável para evitar o avanço dessas complicações. Entre as prevenções indicadas estão:

  • Escovação dental diária: é apontada como a forma mais eficaz de conter a placa bacteriana e prevenir a doença periodonta. No entanto, ela serve para evitar o acúmulo de nova placa, não removendo o tártaro que já está formado.
  • Uso de produtos complementares: petiscos funcionais, brinquedos, mastigáveis, dietas específicas e aditivos para a água de bebida podem ajudar na rotina, mas não substituem a escovação diária.
  • Consulta veterinária: alterações comportamentais, perda de peso ou presença de sinais na boca devem motivar uma avaliação médica imediata.
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Tags

cães e gatos saúde de cães e gatos

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