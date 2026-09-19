Seu cachorro tem mau hálito? Este pode ser um sinal de alerta

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Se o cachorro apresenta mau hálito frequente, é importante ficar atento. Embora o odor possa parecer comum, ele pode ser um sinal de que a saúde do seu animal precisa de cuidados.

Chamada de halitose, o mau hálito em cães e gatos vai muito além de um mero incômodo visual ou de odor; trata-se de um sinal de alerta para os tutores. Quando o odor desagradável se torna persistente, geralmente indica a presença de placa bacteriana, gengivite ou doença periodontal.

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Quais são os sinais de alerta?

A saúde bucal é determinante para o bem-estar e a qualidade de vida dos animais. Por isso, é crucial que os tutores estejam atentos aos sinais apresentados pelos pets. Entre os possíveis sinais de alerta estão:

Alterações nas gengivas e dentes: gengivas avermelhadas, inchadas ou com sangramento, além de acúmulo visível de tártaro e salivação em excesso.

gengivas avermelhadas, inchadas ou com sangramento, além de acúmulo visível de tártaro e salivação em excesso. Dificuldade de mastigação: dor ou desconforto ao comer, o que leva o pet a mudar seu comportamento alimentar.

dor ou desconforto ao comer, o que leva o pet a mudar seu comportamento alimentar. Estágios avançados: se o problema não for tratado, pode evoluir para a perda de apetite, emagrecimento, mobilidade dentária (dentes moles) e a perda dos dentes.

Quais são os riscos?

De acordo com especialistas, o acúmulo contínuo de placa e tártaro provoca quadros inflamatórios graves, resultando em dor, sangramento e perda óssea.

Além disso, como a cavidade oral abriga uma grande quantidade e diversidade de microrganismos, a instalação da doença periodontal faz com que o processo inflamatório traga consequências que vão além da boca, podendo afetar outras áreas do organismo do animal.

Como prevenir os riscos?

A rotina de higienização é indispensável para evitar o avanço dessas complicações. Entre as prevenções indicadas estão: