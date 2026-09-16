Muito além do coaxar: por que os sapos são importantes para a natureza

Apesar de muitas vezes causarem medo ou repulsa, os sapos, que podem ser encontrados em diversas cores, tamanhos e espécies, desempenham um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas e no controle populacional de insetos.

Os animais são frequentemente vistos em ruas, casas e condomínios. No Brasil, um dos anfíbios mais conhecidos é o sapo-cururu, que conta com duas glândulas de veneno encontradas atrás dos olhos, que pode matar o predador que ingeri-la. O animal vive entre 10 e 15 anos.

Tudo sobre Zona Pet em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao A TARDE, a bióloga Bianca Resende explicou como esses anfíbios atuam como controladores naturais de pragas, alimentando-se de insetos como mosquitos, baratas e besouros, mesmo diante da “cultura de nojo” contra os animais.

“Eles acabam fazendo um controle natural dessas populações. Inclusive aqueles sapos que muitas vezes a gente encontra na varanda de casa, no jardim, em alguma área de vegetação. Ele pode estar justamente ajudando a controlar esses pequenos animais, que são os mosquitos, as baratas, os besouros, esses outros insetos”, explicou.

Por que os sapos aparecem nas casas?

Os animais são atraídos por alimento, umidade ou abrigo. Em casos de residências cercadas por vegetação, fontes de água e iluminação noturna, a presença dos animais acabam sendo frequentes pelas condições favoráveis de habitat.

De acordo com a especialista, os sapos que são atraídos para as residências “não estão invadindo simplesmente a casa de alguém. Ele simplesmente ali encontrou condições que favorecem a sobrevivência dele”.

Geralmente, os sapos que aparecem nessas regiões são inofensivos, mas ainda exigem atenção. “Então geralmente são esses sapos que ocorrem nessas áreas urbanas são sapos que não apresentam nenhum tipo de risco para a saúde humana. Então o melhor sempre é respeitar esses animais, evitar pegá-los sem necessidade”, afirmou a bióloga.

O que acontece sem os sapos?

A redução da população de sapos causa um desequilíbrio na cadeia alimentar, provocando o aumento de insetos e a escassez de alimento para seus predadores, o que compromete o funcionamento de todo o ecossistema local.

“Pode ter um desequilíbrio na cadeia alimentar. Então os insetos que ele normalmente iria predar, podem aumentar. Enquanto os outros animais que se alimentam dos sapos também podem ficar sem essa fonte de alimento. Então não é simplesmente a falta de um animal”, conclui a especialista.