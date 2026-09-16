Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ZONA PET

ZONA PET

Muito além do coaxar: por que os sapos são importantes para a natureza

Presença de anfíbios é frequente em ruas e bairros

Agatha Victoria Reis
Por
Sapo-Cururu pode viver mais de 10 anos
Sapo-Cururu pode viver mais de 10 anos - Foto: Vado Alves/AG A TARDE

Apesar de muitas vezes causarem medo ou repulsa, os sapos, que podem ser encontrados em diversas cores, tamanhos e espécies, desempenham um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas e no controle populacional de insetos.

Os animais são frequentemente vistos em ruas, casas e condomínios. No Brasil, um dos anfíbios mais conhecidos é o sapo-cururu, que conta com duas glândulas de veneno encontradas atrás dos olhos, que pode matar o predador que ingeri-la. O animal vive entre 10 e 15 anos.

Tudo sobre Zona Pet em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ao A TARDE, a bióloga Bianca Resende explicou como esses anfíbios atuam como controladores naturais de pragas, alimentando-se de insetos como mosquitos, baratas e besouros, mesmo diante da “cultura de nojo” contra os animais.

Leia Também:

ZONA PET

Mais de 10 espécies de animais desaparecidas reaparecem após 100 anos
Mais de 10 espécies de animais desaparecidas reaparecem após 100 anos imagem

FENÔMENO

Porcos no mar: veja imagens de praia paradisíaca que viralizou
Porcos no mar: veja imagens de praia paradisíaca que viralizou imagem

ZONA PET

Criar cachorros de grande porte em apartamento pode prejudicar a saúde do pet
Criar cachorros de grande porte em apartamento pode prejudicar a saúde do pet imagem

“Eles acabam fazendo um controle natural dessas populações. Inclusive aqueles sapos que muitas vezes a gente encontra na varanda de casa, no jardim, em alguma área de vegetação. Ele pode estar justamente ajudando a controlar esses pequenos animais, que são os mosquitos, as baratas, os besouros, esses outros insetos”, explicou.

Por que os sapos aparecem nas casas?

Os animais são atraídos por alimento, umidade ou abrigo. Em casos de residências cercadas por vegetação, fontes de água e iluminação noturna, a presença dos animais acabam sendo frequentes pelas condições favoráveis de habitat.

De acordo com a especialista, os sapos que são atraídos para as residências “não estão invadindo simplesmente a casa de alguém. Ele simplesmente ali encontrou condições que favorecem a sobrevivência dele”.

Geralmente, os sapos que aparecem nessas regiões são inofensivos, mas ainda exigem atenção. “Então geralmente são esses sapos que ocorrem nessas áreas urbanas são sapos que não apresentam nenhum tipo de risco para a saúde humana. Então o melhor sempre é respeitar esses animais, evitar pegá-los sem necessidade”, afirmou a bióloga.

O que acontece sem os sapos?

A redução da população de sapos causa um desequilíbrio na cadeia alimentar, provocando o aumento de insetos e a escassez de alimento para seus predadores, o que compromete o funcionamento de todo o ecossistema local.

“Pode ter um desequilíbrio na cadeia alimentar. Então os insetos que ele normalmente iria predar, podem aumentar. Enquanto os outros animais que se alimentam dos sapos também podem ficar sem essa fonte de alimento. Então não é simplesmente a falta de um animal”, conclui a especialista.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Animais animais silvestres natureza

Relacionadas

Mais lidas