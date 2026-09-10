Criar cachorros de grande porte em apartamento pode prejudicar a saúde do pet

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Criar um cachorro de grande porte em apartamento exige mais do que espaço: é preciso garantir passeios, atividades e estímulos adequados à rotina do animal. Sem esses cuidados, o pet pode desenvolver problemas de saúde e alterações comportamentais.

Segundo especialistas, o segredo para a criação de um ‘cão de apartamento’ como um Golden Retriever, Rottweiler ou um Labrador, está na qualidade de vida do animal.

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Ao viver fechado dentro de um imóvel pequeno, o cachorro necessita de suprimentos básicos, sejam eles físicos ou emocionais. Entre essas necessidades estão alimentação de qualidade, cuidados veterinários, vacinação e exposição a estímulos sensoriais.

Por isso, é necessário que antes de escolher a raça, o tutor avalie a disponibilidade de tempo, o tamanho do imóvel e a concordância de todos os membros da família e do condomínio para evitar conflitos.

5 riscos à segurança do seu pet

Ter um cachorro de grande porte em apartamento não é impossível, mas traz riscos e desafios reais para a saúde do animal e para a convivência no prédio. Veja 5 riscos para a segurança do seu pet.

Destruição de objetos e da casa: Cães de raças muito ativas mantidos em locais restritos podem descontar o tédio e a frustração destruindo a casa Dificuldade na educação e sujeira: Ao deixar o cachorro com acesso livre a todo o apartamento, pode dificultar o aprendizado sobre o local correto de fazer as necessidades. Hiperatividade e estresse acumulado: A falta de exercícios físicos e de passeios diários deixa o animal hiperativo, cheio de energia acumulada e agitado. Prejuízo à saúde mental do animal: Deixar o cão sozinho por longos períodos em um ambiente pequeno, sem brinquedos interativos ou atenção, resulta em uma rotina triste e sem qualidade de vida para ele. Problemas articulares e obesidade: A falta de espaço para se movimentar livremente, somada à ausência de passeios diários longos, favorece o ganho de peso e o desgaste precoce das articulações.

Dentro do apartamento, o ambiente interno da residência deve ser associado à tranquilidade. Para isso, brincadeiras intensas e corridas devem ser feitas exclusivamente na rua ou em áreas externas, para a agitação ficar fora da casa.