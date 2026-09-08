Fim da alergia a pets: nascem primeiros cães hipoalergênicos

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O fim da alergia de humanos a cachorros pode estar próximo. Pesquisadores dos Estados Unidos anunciaram o nascimento de dois cães hipoalergénicos, que não possuem a Can f 1, proteína alergênica encontrada nos animais.

Pertencentes à raça Beagle, as cadelas foram batizadas de Alfie e Bailey. Elas nasceram em setembro de 2024, porém o estudo que revelou sua existência só veio à tona em agosto de 2026.

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De acordo com o documento publicado no The CRISPR Journal, os pesquisadores utilizaram a ferramenta de edição genética CRISPR-Cas9 para interromper o gene responsável pela produção da proteína alérgica nos animais.

Os dados comprovaram um crescimento normal, sem problemas clínicos aparentes relacionados à modificação genética realizada em laboratório. Foram coletadas amostras de saliva, pelos e caspa dos cães, que não apresentaram nenhum indício da Can f 1.

No entanto, ainda não é possível comprovar que os animais não despertarão nenhum tipo de reação alérgica em todos os humanos. Apesar dos resultados, o estudo aponta que existem outros alérgenos produzidos pelos cães e que é necessário realizar outros testes para avaliar a segurança e o potencial da estratégia.