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Fim da alergia a pets: nascem primeiros cães hipoalergênicos

Animais foram modificados geneticamente para evitar alergias de tutores

Franciely Gomes
Por
Os cães modificados geneticamente são da raça beagle
Os cães modificados geneticamente são da raça beagle - Foto: Ilustrativa | Magnific

O fim da alergia de humanos a cachorros pode estar próximo. Pesquisadores dos Estados Unidos anunciaram o nascimento de dois cães hipoalergénicos, que não possuem a Can f 1, proteína alergênica encontrada nos animais.

Pertencentes à raça Beagle, as cadelas foram batizadas de Alfie e Bailey. Elas nasceram em setembro de 2024, porém o estudo que revelou sua existência só veio à tona em agosto de 2026.

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De acordo com o documento publicado no The CRISPR Journal, os pesquisadores utilizaram a ferramenta de edição genética CRISPR-Cas9 para interromper o gene responsável pela produção da proteína alérgica nos animais.

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Os dados comprovaram um crescimento normal, sem problemas clínicos aparentes relacionados à modificação genética realizada em laboratório. Foram coletadas amostras de saliva, pelos e caspa dos cães, que não apresentaram nenhum indício da Can f 1.

No entanto, ainda não é possível comprovar que os animais não despertarão nenhum tipo de reação alérgica em todos os humanos. Apesar dos resultados, o estudo aponta que existem outros alérgenos produzidos pelos cães e que é necessário realizar outros testes para avaliar a segurança e o potencial da estratégia.

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alergia cães zona pet

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