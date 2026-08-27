Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ZONA PET

PROTEÇÃO

Saiba o que acontece após o resgate de um animal em situação de risco

Bichos são encontrados em situações vulneráveis

Agatha Victoria Reis
Por
Animais resgatados
Animais resgatados - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Retirados de cenários de maus-tratos, abandono ou até mesmo do tráfico de fauna, animais são resgatados diariamente pelas autoridades. No entanto, o que acontece após eles entrarem para as estatísticas dos “salvos” ainda é pouco conhecido pela população.

Geralmente, o resgate de animais é motivado por denúncias feitas por cidadãos às autoridades, que recolhem e transportam os animais. Eles costumam ser encontrados feridos, em rodovias ou em situações de maus-tratos.

Tudo sobre Zona Pet em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Para onde os animais vão após o resgate?

Leia Também:

ZONA PET

Projeto oferece casa e comida de graça em ilha para cuidador de gatos
Projeto oferece casa e comida de graça em ilha para cuidador de gatos imagem

CAMAÇARI

Vídeo: Capivaras invadem condomínio de luxo no Litoral Norte
Vídeo: Capivaras invadem condomínio de luxo no Litoral Norte imagem

ADOTE NO PARQUE

Quer adotar um pet? Projeto 'Adote no Parque' reúne animais resgatados
Quer adotar um pet? Projeto 'Adote no Parque' reúne animais resgatados imagem

Após o resgate, os animais são encaminhados aos Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) ou aos Centros de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

Essas unidades podem ser geridas de forma direta pelo Ibama, ter gestão municipal ou estadual, ou ainda ser administradas por ONGs locais em parceria com universidades e clínicas veterinárias.

Ao darem entrada em um centro de triagem, os animais passam por um fluxo técnico e veterinário rigoroso para garantir sua recuperação. Como muitos chegam debilitados, com desidratação, hipotermia ou glicemia baixa, os primeiros socorros e cuidados de urgência são prestados pela a equipe veterinária do local.

Logo após isso, os animais recebem marcações individuais e passam por um período de isolamento para monitoramento clínico e realização de exames veterinários, garantindo que doenças preexistentes sejam detectadas.

O Instituto Patruska Barreiro
O Instituto Patruska Barreiro - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Além disso, os animais passam por um processo de reabilitação para que possam voltar à natureza. Os bichos são colocados em recintos maiores com outros de sua espécie para aprender ou reaprender comportamentos naturais, como voar ou caçar.

Qual o destino final dos animais?

Após a reabilitação, a equipe técnica define o destino mais adequado para cada indivíduo com base em suas condições.

A meta principal dos centros é soltar os animais na natureza. De acordo com dados do Ibama, mais de 50% dos animais recebidos são devolvidos à natureza com sucesso.

A soltura pode ser imediata, se o animal for recém-capturado, estiver saudável e for de ocorrência natural da região, ou mediata, após passar pela reabilitação, sendo realizada em áreas de soltura cadastradas e, por vezes, utilizando métodos de soltura branda, também conhecidos como Soft Release.

Animais resgatados
Animais resgatados - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

Já quando os animais apresentam limitações físicas e não têm condições de sobreviver de forma autônoma na natureza, ele é encaminhado para locais controlados, como zoológicos, criadouros autorizados ou mantenedores de fauna.

Nesses locais, eles podem fazer parte de programas de conservação, de reprodução de espécies ameaçadas ou de pesquisas científicas.

Como acontecem os resgates?

Além do resgate direto, os animais chegam a esses órgãos por outras duas vias:

  • Apreensão: realizada quando órgãos de fiscalização (como o Ibama ou a Polícia Militar Ambiental) retêm animais que são vítimas de tráfico ilegal, maus-tratos, cativeiro doméstico irregular ou outros crimes contra a fauna.
  • Entrega voluntária: ato espontâneo no qual o próprio cidadão decide devolver um animal silvestre que estava sob sua posse ou que foi socorrido por ele. Essa entrega espontânea isenta o cidadão de qualquer sanção penal ou multa.

Para realizar denúncias, solicitar resgates ou fazer entregas voluntárias, a população pode entrar em contato com o Ibama, com o batalhão de Polícia Ambiental local ou com centros de manejo de fauna.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

animais abandonados resgate de animais zona pet

Relacionadas

Mais lidas