Vídeo: Capivaras invadem condomínio de luxo no Litoral Norte

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Um grupo de capivaras circulou pelas ruas do condomínio de Alphaville Guarajuba, na orla de Camaçari, durante o último fim de semana. Registros em vídeo mostraram os animais entre as residências do local.

Moradores filmaram a movimentação das capivaras pelas vias internas do complexo residencial. A ocorrência gerou repercussão em plataformas digitais e redes sociais.

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Ocupação urbana e impacto ambiental na costa de Camaçari

O avanço de projetos imobiliários sobre áreas de vegetação nativa altera o deslocamento da fauna local.

Especialistas apontam que a supressão de habitat natural obriga animais silvestres a transitar por zonas residenciais em busca de alimento e água.

Condomínios fechados instalados em regiões litorâneas frequentemente registram a presença de espécies nativas próximas aos limites das construções.

Orientações de órgãos ambientais para interação com capivaras

Autoridades ambientais recomendam manter distância de animais silvestres em áreas urbanizadas. Capivaras podem transmitir carrapatos vetores de febre maculosa, infecção bacteriana grave para humanos.

Órgãos de proteção orientam a população a não alimentar os animais e a acionar equipes especializadas caso ocorra aproximação excessiva em zonas residenciais.

Confira o vídeo