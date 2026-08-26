Projeto oferece casa e comida de graça em ilha para cuidador de gatos

Siga o A TARDE no Google

A Grécia pode ter acabado de se tornar o lugar dos sonhos para pessoas que gostam de gatos, já que um programa para cuidadores de felinos oferece alimentação e moradia gratuita na ilha de Syros para que tais funções sejam realizadas.

A iniciativa faz parte de um programa chamado Syros Cats, que busca voluntários para colaborar em um refúgio de gatos no arquipélago das Cíclades, na Grécia.

Tudo sobre Zona Pet em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vale ressaltar que os voluntários precisam ter disponibilidade de viver na ilha por, pelo menos, um mês.

Sobre as vagas

As inscrições para o projeto que garante estadia gratuita na ilha de Syros para cuidar de gatos em 2027 serão abertas em duas etapas:

Primeira etapa: acontece em setembro de 2026, voltada para o período de janeiro a junho do próximo ano;

acontece em setembro de 2026, voltada para o período de janeiro a junho do próximo ano; Segunda etapa: terá início em novembro de 2026, para os meses de julho a dezembro.

O programa oferece, além da moradia gratuita, todos os outros serviços básicos.

Gato - Foto: Reprodução | Freepik

Requisitos para se inscrever

A organização busca pessoas independentes e responsáveis, capazes de gerenciar suas tarefas sem supervisão constante. Vale ressaltar que é necessário ter um nível funcional de inglês para a comunicação diária.

Além disso, a idade mínima preferencial é de 25 anos e a estadia mínima, como já citada, é de um mês. Voluntários que possam permanecer por mais tempo têm prioridade.

Experiência prévia com animais ou resgate aumenta as chances de aprovação.

Os casais podem se inscrever juntos, desde que ambos estejam comprometidos com as atividades.

Pessoas que trabalham remotamente são bem-vindas, desde que suas obrigações profissionais não interfiram nos horários do programa. É crucial verificar os requisitos de visto para a Grécia.

Como se inscrever

A partir do primeiro dia de setembro de 2026, o projeto vai receber inscrições para estadias entre janeiro e junho de 2027.

Já as vagas para o segundo semestre, de julho a dezembro, abrem em 1.º de novembro de 2026.

Vale ressaltar que o número de vagas é limitado e, por isso, a empresa recomenda que os candidatos acompanhem os canais oficiais da Syros Cats para atualizações.

Os interessados devem preencher o formulário oficial de voluntariado, detalhando experiência e motivações.

Para isso, basta visitar o site oficial do projeto e seguir o passo a passo indicado.

Sobre a ilha de Syros

A ilha de Syros faz parte do arquipélago das Cíclades e tem como capital Ermúpoli. Suas principais características são a arquitetura e o ritmo de vida tranquilo.

O território oferece praias variadas, pequenas enseadas e vilarejos únicos. Nos dias de folga, os voluntários podem explorar a ilha e vivenciar a cultura grega de forma mais autêntica e prolongada do que turistas comuns.