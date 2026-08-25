Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ZONA PET

ZONA PET

Animais podem viciar em telas? Veja os impactos da tecnologia nos pets

Vídeo de animal acendeu alerta nas redes sociais

Agatha Victoria Reis
Por
Uso de telas para animais
Uso de telas para animais - Foto: Imagem criada por IA

Os animais, assim como os humanos, têm acesso à tecnologia e podem ser impactados pelo uso excessivo de telas.

Nas redes sociais, um vídeo de um macaco-rhesus assistindo a vídeos em um celular, na cidade de Vrindavan, na Índia, acendeu o alerta sobre a possibilidade de os animais desenvolverem vício em telas.

Tudo sobre Zona Pet em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, o mercado pet conta com jogos e serviços de streaming desenvolvidos para o uso dos animais. No entanto, o uso excessivo de telas pode impactar negativamente o comportamento e a saúde mental dos animais.

Leia Também:

ZONA PET

Pode criar pássaros em casa? Veja o que diz a lei e quais espécies são permitidas
Pode criar pássaros em casa? Veja o que diz a lei e quais espécies são permitidas imagem

ZONA PET

Seu pet passa o dia sozinho em casa? Saiba 5 riscos graves que ele corre
Seu pet passa o dia sozinho em casa? Saiba 5 riscos graves que ele corre imagem

SAÚDE PET

Cães precisam ir ao dentista? Saiba como cuidar dos dentes do seu pet
Cães precisam ir ao dentista? Saiba como cuidar dos dentes do seu pet imagem

Com a falta de recompensa física e o vício em tecnologias, o ciclo biológico de predação natural como localizar, espreitar, perseguir, abater e comer, é interrompido, pois o animal nunca sente fisicamente a presa sob suas patas.

De acordo com especialistas, esse processo gera um pico de dopamina sem a liberação subsequente de serotonina. A longo prazo, esse estímulo visual constante e sem resolução física pode causar vício, comportamentos obsessivos ou agressividade redirecionada.

Benefícios da tecnologia para os animais

Embora os vícios em telas possam gerar impactos negativos nos comportamentos dos animais, o uso de tecnologias pode trazer benefícios para o comportamento do pet.

O uso das telas como um “ruído branco visual” podem ajudar a acalmar cães reativos a barulhos de rua, pois imagens de natureza criam uma barreira sensorial.

No entanto, especialistas também destacam que o uso de música clássica ou frequências de relaxamento é estatisticamente mais eficaz para diminuir o cortisol do que apenas a imagem.

Assim como nos humanos, as telas podem educar e acalmar, mas também podem irritar e frustrar os animais. Com isso, é indicado que o tempo de tela seja estritamente limitado, que se priorizem atividades voltadas ao olfato e que o ambiente digital nunca substitua os gastos de energia física e as brincadeiras diretas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Animais saúde de cães e gatos tecnologia

Relacionadas

Mais lidas