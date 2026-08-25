Animais podem viciar em telas? Veja os impactos da tecnologia nos pets

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Os animais, assim como os humanos, têm acesso à tecnologia e podem ser impactados pelo uso excessivo de telas.

Nas redes sociais, um vídeo de um macaco-rhesus assistindo a vídeos em um celular, na cidade de Vrindavan, na Índia, acendeu o alerta sobre a possibilidade de os animais desenvolverem vício em telas.

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Atualmente, o mercado pet conta com jogos e serviços de streaming desenvolvidos para o uso dos animais. No entanto, o uso excessivo de telas pode impactar negativamente o comportamento e a saúde mental dos animais.

Com a falta de recompensa física e o vício em tecnologias, o ciclo biológico de predação natural como localizar, espreitar, perseguir, abater e comer, é interrompido, pois o animal nunca sente fisicamente a presa sob suas patas.

De acordo com especialistas, esse processo gera um pico de dopamina sem a liberação subsequente de serotonina. A longo prazo, esse estímulo visual constante e sem resolução física pode causar vício, comportamentos obsessivos ou agressividade redirecionada.

Benefícios da tecnologia para os animais

Embora os vícios em telas possam gerar impactos negativos nos comportamentos dos animais, o uso de tecnologias pode trazer benefícios para o comportamento do pet.

O uso das telas como um “ruído branco visual” podem ajudar a acalmar cães reativos a barulhos de rua, pois imagens de natureza criam uma barreira sensorial.

No entanto, especialistas também destacam que o uso de música clássica ou frequências de relaxamento é estatisticamente mais eficaz para diminuir o cortisol do que apenas a imagem.

Assim como nos humanos, as telas podem educar e acalmar, mas também podem irritar e frustrar os animais. Com isso, é indicado que o tempo de tela seja estritamente limitado, que se priorizem atividades voltadas ao olfato e que o ambiente digital nunca substitua os gastos de energia física e as brincadeiras diretas.