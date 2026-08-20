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Seu pet passa o dia sozinho em casa? Saiba 5 riscos graves que ele corre
Animais podem desenvolver problemas de saúde e psicológicos
Deixar cães sozinhos em casa por muito tempo pode expô-los a diversos problemas no dia a dia. Quando permanecem sozinhos por longos períodos, os animais podem desenvolver problemas de saúde e psicológicos, além de correrem o risco de sofrer acidentes.
Em um caso que chamou a atenção nas redes sociais, a cadela Cajuína, de 8 meses, foi encontrada presa a uma rede pela tutora, Gelma Rodrigues, em Parnaíba, no litoral do Piauí. A cena, que chocou os internautas, levantou o debate sobre os riscos aos quais os animais estão expostos quando ficam sozinhos em casa.
Com avaliação de Rita de Cássia Araújo, médica veterinária, especialista em Clínica Geral e Nutrição Pet, o A TARDE separou os cinco principais riscos que um cachorro pode enfrentar ao ficar sozinho. Confira!
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Veja 5 riscos graves que um cachorro sofre
Entre problemas psicológicos, surgimento de doenças e perturbações aos vizinhos, os principais riscos que um cachorro passa ao ficar sozinho são:
- Ansiedade de separação: é comum que os animais desenvolvam ansiedade por perceberem que passarão um tempo sozinhos, o que gera sentimentos negativos e os mantém em um estado constante de estresse.
- Estresse: em situações estressantes, o corpo do animal começa a sofrer os efeitos, deixando-o propenso a comportamentos extremos e ao desenvolvimento de doenças variadas.
- Surgimento de doenças: a falta de estímulos podem acarretar em problemas de saúde físicos, como doenças de pele, renais, hepáticas e intestinais. Isso ocorre porque o pet pode parar de comer, segurar as necessidades fisiológicas por muito tempo ou criar hábitos nocivos, como lamber ou coçar obsessivamente uma parte do corpo.
- Perturbação dos vizinhos: ao reagirem à ausência dos tutores, os cães podem latir excessivamente, o que incomoda a vizinhança e prejudica a boa convivência na comunidade do condomínio.
- Acidentes: sem supervisão por longos períodos, os cães correm o risco de sofrer acidentes domésticos, como mexer em objetos cortantes, pular de lugares altos, ficar presos em algum cômodo, consumir alimentos tóxicos ou até se asfixiar com roupas e cobertores que estejam no chão.
Quais os cuidados ao deixar pets sozinhos?
Para proteger e garantir a segurança do seu pet, a médica indica cuidados essenciais para os cuidados dos cachorros, entre eles:
- Deixar janelas fechadas/teladas, portas trancadas, medicamentos e produtos de limpeza guardados;
- Deixar água fresca e alimento seco;
- Deixar uma TV ligada ou alguma música suave;
- Deixar brinquedos e manter o ambiente arejado;
- Uso de câmeras de monitoramento.