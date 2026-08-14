Pets idosos: veja 5 mudanças na rotina que merecem atenção

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O avançar da idade traz mudanças naturais para todos os seres vivos e com os pets não seria diferente. Mas assim como acontece com os humanos, algumas alterações indicam que o seu animal de estimação precisa de atenção.

Por isso, o portal A TARDE preparou uma lista com 8 hábitos que surgem na terceira idade dos bichinhos, confira.

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1- Mudanças no sono

Com o envelhecimento, os animais podem apresentar uma redução nos níveis de energia e um metabolismo mais lento, o que aumenta a necessidade de descanso e recuperação. Por isso, dormir por mais horas é uma das mudanças mais comuns observadas na rotina dos cães idosos.

Além disso, ficar inquieto durante a noite ou trocar o período de sono também é uma alteração comum.

2- Dificuldade para se movimentar

Com a idade, muitos pets passam a preferir atividades mais tranquilas, como caminhadas leves, brinquedos interativos ou momentos próximos da família.

A redução do interesse por brincadeiras intensas pode estar relacionada a dores articulares, perda de força muscular e menor capacidade física, que tornam corridas e pulos mais cansativos.

3- Alterações no apetite e no peso

Tanto o excesso quanto a falta de apetite podem ser prejudiciais à saúde dos pets idosos. Essas alterações podem estar relacionadas a distúrbios endócrinos, problemas digestivos, estresse, doenças dentárias ou até mudanças no paladar e no olfato.

Por isso, se o cão ou gato parar de comer repentinamente ou apresentar um aumento significativo no apetite, é importante procurar um veterinário o quanto antes.

4- Busca maior por proximidade e segurança

A redução da visão e da audição pode fazer com que animais idosos encontrem mais segurança na presença de pessoas conhecidas. Por isso, alguns pets passam a buscar mais contato físico, seguir o tutor pela casa ou demonstrar desconforto quando ficam sozinhos.

Embora alguns se tornem mais reservados com a idade, outros podem desenvolver um comportamento mais apegado e procurar maior proximidade com a família.

5- Desorientação

Alterações cognitivas podem surgir gradualmente em animais idosos e fazer com que eles apresentem comportamentos diferentes do habitual. Alguns podem parecer desorientados dentro de casa, esquecer comandos conhecidos, ter dificuldade para reconhecer ambientes familiares ou ficar olhando para paredes.

Esses sinais merecem atenção, pois podem estar relacionados ao envelhecimento cerebral, assim como dos humanos, e, em alguns casos, à síndrome da disfunção cognitiva.

Nem todo sinal indica um problema de saúde

Ao observar essas alterações, é importante que o tutor não se assuste, elas não necessariamente são sinônimo de doenças. As mudanças fazem parte do processo de envelhecimento e o essencial é tentar proporcionar conforto e qualidade de vida para o seu pet.

Mantenha o acompanhamento veterinário e observe se as mudanças são repentinas ou muito intensas.