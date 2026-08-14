Mulher é proibida de viajar com cachorro em ônibus na Bahia; saiba regras

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Uma mulher, que tentou embarcar em ônibus com cachorro, foi barrada, pois não portava carteira de vacinação do animal. O caso aconteceu no último sábado, 9, em Juazeiro, no norte da Bahia, e o destino da viagem seria a cidade de Correntina, no oeste do estado.

Segundo a tutora, o motorista informou que seria necessário apresentar a carteira de vacinação do cachorro. No entanto, o documento não estava com ela no momento do embarque.

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O que aconteceu

A mulher saiu de Sento Sé com destino à rodoviária de Juazeiro, onde embarcaria em um ônibus para Correntina, cidade onde mora. O cachorro estava acomodado em uma caixa de transporte durante o embarque.

Como não conseguiu viajar com o animal, a tutora seguiu viagem sozinha. O cachorro permaneceu na rodoviária e foi acolhido inicialmente por funcionários de um posto de combustíveis localizado próximo ao terminal.

Uma protetora de animais tomou conhecimento do caso e se ofereceu para cuidar do cachorro até que ele pudesse ser devolvido à família. Ela também gravou um vídeo relatando a situação.

Na quinta-feira, 14, a tutora informou que o cachorro havia sido encontrado e que o marido dela iria buscá-lo em Sento Sé.

Saiba quais são as regras para viajar com animais

Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), o transporte de animais em ônibus depende do cumprimento de algumas exigências.

De maneira geral, é necessário:

Apresentar um atestado emitido por médico veterinário com até 15 dias de antecedência da viagem, comprovando que o animal está em boas condições de saúde;

com até 15 dias de antecedência da viagem, comprovando que o animal está em boas condições de saúde; Uma cópia do documento deve ser entregue à empresa responsável pelo transporte;

deve ser entregue à empresa responsável pelo transporte; Apresentar a carteira de vacinação atualizada , com o registro das vacinas antirrábica e polivalente;

, com o registro das vacinas antirrábica e polivalente; O animal precisa ser transportado em caixa ou bolsa apropriada.

Portanto, para evitar imprevistos durante a viagem, os tutores devem verificar antecipadamente as exigências da empresa de transporte e manter a documentação e a vacinação do animal em dia.