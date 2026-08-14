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Mulher é proibida de viajar com cachorro em ônibus na Bahia; saiba regras

Cachorro ficou na rodoviária e foi acolhido por protetora até ser devolvido à família

Alice Paulilo
Por
Cachorro foi impedido de entrar em ônibus com tutora por falta de carteira de vacinação
Cachorro foi impedido de entrar em ônibus com tutora por falta de carteira de vacinação - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Uma mulher, que tentou embarcar em ônibus com cachorro, foi barrada, pois não portava carteira de vacinação do animal. O caso aconteceu no último sábado, 9, em Juazeiro, no norte da Bahia, e o destino da viagem seria a cidade de Correntina, no oeste do estado.

Segundo a tutora, o motorista informou que seria necessário apresentar a carteira de vacinação do cachorro. No entanto, o documento não estava com ela no momento do embarque.

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O que aconteceu

A mulher saiu de Sento Sé com destino à rodoviária de Juazeiro, onde embarcaria em um ônibus para Correntina, cidade onde mora. O cachorro estava acomodado em uma caixa de transporte durante o embarque.

Como não conseguiu viajar com o animal, a tutora seguiu viagem sozinha. O cachorro permaneceu na rodoviária e foi acolhido inicialmente por funcionários de um posto de combustíveis localizado próximo ao terminal.

Uma protetora de animais tomou conhecimento do caso e se ofereceu para cuidar do cachorro até que ele pudesse ser devolvido à família. Ela também gravou um vídeo relatando a situação.

Na quinta-feira, 14, a tutora informou que o cachorro havia sido encontrado e que o marido dela iria buscá-lo em Sento Sé.

Saiba quais são as regras para viajar com animais

Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), o transporte de animais em ônibus depende do cumprimento de algumas exigências.

De maneira geral, é necessário:

  • Apresentar um atestado emitido por médico veterinário com até 15 dias de antecedência da viagem, comprovando que o animal está em boas condições de saúde;
  • Uma cópia do documento deve ser entregue à empresa responsável pelo transporte;
  • Apresentar a carteira de vacinação atualizada, com o registro das vacinas antirrábica e polivalente;
  • O animal precisa ser transportado em caixa ou bolsa apropriada.

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Portanto, para evitar imprevistos durante a viagem, os tutores devem verificar antecipadamente as exigências da empresa de transporte e manter a documentação e a vacinação do animal em dia.

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Bahia Vacinação Viagem com animais

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