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SAÚDE PET

Cães precisam ir ao dentista? Saiba como cuidar dos dentes do seu pet

Hábito pode contribuir para a saúde do animal

Agatha Victoria Reis
Por
Odontologia para pet
Odontologia para pet - Foto: Reprodução| Freepik

Assim como os humanos, cães e gatos também precisam passar por visitas ao dentista veterinário. Ao negligenciar a saúde bucal do animal, o tutor pode contribuir para o desenvolvimento de doenças e outras complicações.

Para cuidar dos dentes dos cachorros, médicos veterinários especializados atuam na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de problemas que afetam os dentes, as gengivas e toda a cavidade oral dos animais.

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O cuidado com a saúde bucal pode prevenir doenças, melhorar o hálito e proteger órgãos vitais, como o coração e os rins, contra bactérias presentes na boca.

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Como saber se meu cachorro precisa ir ao dentista?

Os cachorros podem apresentar sintomas como halitose (mau hálito), gengivas sangrando, dificuldade de mastigação, saliva com sangue e anorexia.

Esses sinais podem evoluir para uma doença chamada “Periodontal”, uma das mais comuns em cães e gatos. A enfermidade afeta dentes, gengivas, ossos e ligamentos, podendo levar bactérias para a corrente sanguínea e comprometer órgãos como o coração e o fígado.

Caso o tutor identifique algum desses sinais, deve procurar um especialista para que o pet passe por um procedimento de limpeza e prevenção.

Cuidados e prevenção

Para prevenir a evolução de doenças e sintomas, o tutor deve utilizar pastas de dente específicas para pets, pois o creme dental de uso humano pode fazer mal aos animais.

Também é recomendado oferecer tiras e ossinhos específicos, que auxiliam na limpeza dos dentes no dia a dia. Além disso, é necessária a avaliação de um profissional a cada seis ou 12 meses.

Sobre a odontologia veterinária

A odontologia veterinária é a especialidade responsável pelo estudo das estruturas orais e suas afecções em animais, exercida exclusivamente por médicos veterinários devidamente registrados.

Esta área exige domínio técnico, qualificação e conhecimento em anatomia oral, protocolos de anestesia e analgesia.

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Tags

saúde de cães e gatos veterinário zona pet

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