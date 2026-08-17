SAÚDE PET
Cães precisam ir ao dentista? Saiba como cuidar dos dentes do seu pet
Hábito pode contribuir para a saúde do animal
Assim como os humanos, cães e gatos também precisam passar por visitas ao dentista veterinário. Ao negligenciar a saúde bucal do animal, o tutor pode contribuir para o desenvolvimento de doenças e outras complicações.
Para cuidar dos dentes dos cachorros, médicos veterinários especializados atuam na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de problemas que afetam os dentes, as gengivas e toda a cavidade oral dos animais.
O cuidado com a saúde bucal pode prevenir doenças, melhorar o hálito e proteger órgãos vitais, como o coração e os rins, contra bactérias presentes na boca.
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Os cachorros podem apresentar sintomas como halitose (mau hálito), gengivas sangrando, dificuldade de mastigação, saliva com sangue e anorexia.
Esses sinais podem evoluir para uma doença chamada “Periodontal”, uma das mais comuns em cães e gatos. A enfermidade afeta dentes, gengivas, ossos e ligamentos, podendo levar bactérias para a corrente sanguínea e comprometer órgãos como o coração e o fígado.
Caso o tutor identifique algum desses sinais, deve procurar um especialista para que o pet passe por um procedimento de limpeza e prevenção.
Cuidados e prevenção
Para prevenir a evolução de doenças e sintomas, o tutor deve utilizar pastas de dente específicas para pets, pois o creme dental de uso humano pode fazer mal aos animais.
Também é recomendado oferecer tiras e ossinhos específicos, que auxiliam na limpeza dos dentes no dia a dia. Além disso, é necessária a avaliação de um profissional a cada seis ou 12 meses.
Sobre a odontologia veterinária
A odontologia veterinária é a especialidade responsável pelo estudo das estruturas orais e suas afecções em animais, exercida exclusivamente por médicos veterinários devidamente registrados.
Esta área exige domínio técnico, qualificação e conhecimento em anatomia oral, protocolos de anestesia e analgesia.