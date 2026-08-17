Cães precisam ir ao dentista? Saiba como cuidar dos dentes do seu pet

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Assim como os humanos, cães e gatos também precisam passar por visitas ao dentista veterinário. Ao negligenciar a saúde bucal do animal, o tutor pode contribuir para o desenvolvimento de doenças e outras complicações.

Para cuidar dos dentes dos cachorros, médicos veterinários especializados atuam na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de problemas que afetam os dentes, as gengivas e toda a cavidade oral dos animais.

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O cuidado com a saúde bucal pode prevenir doenças, melhorar o hálito e proteger órgãos vitais, como o coração e os rins, contra bactérias presentes na boca.

Como saber se meu cachorro precisa ir ao dentista?

Os cachorros podem apresentar sintomas como halitose (mau hálito), gengivas sangrando, dificuldade de mastigação, saliva com sangue e anorexia.

Esses sinais podem evoluir para uma doença chamada “Periodontal”, uma das mais comuns em cães e gatos. A enfermidade afeta dentes, gengivas, ossos e ligamentos, podendo levar bactérias para a corrente sanguínea e comprometer órgãos como o coração e o fígado.

Caso o tutor identifique algum desses sinais, deve procurar um especialista para que o pet passe por um procedimento de limpeza e prevenção.

Cuidados e prevenção

Para prevenir a evolução de doenças e sintomas, o tutor deve utilizar pastas de dente específicas para pets, pois o creme dental de uso humano pode fazer mal aos animais.

Também é recomendado oferecer tiras e ossinhos específicos, que auxiliam na limpeza dos dentes no dia a dia. Além disso, é necessária a avaliação de um profissional a cada seis ou 12 meses.



Sobre a odontologia veterinária

A odontologia veterinária é a especialidade responsável pelo estudo das estruturas orais e suas afecções em animais, exercida exclusivamente por médicos veterinários devidamente registrados.

Esta área exige domínio técnico, qualificação e conhecimento em anatomia oral, protocolos de anestesia e analgesia.