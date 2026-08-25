Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ZONA PET

ADOTE NO PARQUE

Quer adotar um pet? Projeto 'Adote no Parque' reúne animais resgatados

Evento gratuito oferece cães e gatos para adoção, vacinação e plantão veterinário neste sábado, 29

Jair Mendonça Jr
Por
Quinze cães e quinze gatos para adoção
Quinze cães e quinze gatos para adoção - Foto: Yuri Couto

Trinta animais resgatados participam da décima sétima edição do projeto Adote no Parque. O evento ocorre neste sábado, 29, das 14h às 18h, no piso L1 do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.

Adoção responsável de cães e gatos

Tudo sobre Zona Pet em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A programação disponibiliza quinze cães e quinze gatos para adoção responsável.

O projeto contabiliza mais de cento e vinte animais direcionados a novos lares desde sua criação.

Serviços gratuitos de saúde animal

O evento oferece vacinação antirrábica e plantão veterinário sem custo para a comunidade.

Os atendimentos esclarecem dúvidas sobre cuidados com os animais e reforçam diretrizes de posse responsável antes da efetivação da adoção.

Critérios e exigências para adoção

Interessados em adotar devem cumprir requisitos obrigatórios estabelecidos pela organização:

  • Idade mínima de dezoito anos completos.
  • Apresentação de documento oficial de identificação com foto.
  • Comprovação de residência atualizada.
  • Participação em entrevista de triagem com equipe técnica.
  • Utilização obrigatória de caixa de transporte para retirada de gatos.

Leia Também:

ZONA PET

Animais podem viciar em telas? Veja os impactos da tecnologia nos pets
Animais podem viciar em telas? Veja os impactos da tecnologia nos pets imagem

ZONA PET

Pode criar pássaros em casa? Veja o que diz a lei e quais espécies são permitidas
Pode criar pássaros em casa? Veja o que diz a lei e quais espécies são permitidas imagem

ZONA PET

Seu pet passa o dia sozinho em casa? Saiba 5 riscos graves que ele corre
Seu pet passa o dia sozinho em casa? Saiba 5 riscos graves que ele corre imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas