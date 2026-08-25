Quer adotar um pet? Projeto 'Adote no Parque' reúne animais resgatados

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Trinta animais resgatados participam da décima sétima edição do projeto Adote no Parque. O evento ocorre neste sábado, 29, das 14h às 18h, no piso L1 do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.

Adoção responsável de cães e gatos

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A programação disponibiliza quinze cães e quinze gatos para adoção responsável.

O projeto contabiliza mais de cento e vinte animais direcionados a novos lares desde sua criação.

Serviços gratuitos de saúde animal

O evento oferece vacinação antirrábica e plantão veterinário sem custo para a comunidade.

Os atendimentos esclarecem dúvidas sobre cuidados com os animais e reforçam diretrizes de posse responsável antes da efetivação da adoção.

Critérios e exigências para adoção

Interessados em adotar devem cumprir requisitos obrigatórios estabelecidos pela organização: