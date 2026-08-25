ADOTE NO PARQUE
Quer adotar um pet? Projeto 'Adote no Parque' reúne animais resgatados
Evento gratuito oferece cães e gatos para adoção, vacinação e plantão veterinário neste sábado, 29
Trinta animais resgatados participam da décima sétima edição do projeto Adote no Parque. O evento ocorre neste sábado, 29, das 14h às 18h, no piso L1 do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.
Adoção responsável de cães e gatos
A programação disponibiliza quinze cães e quinze gatos para adoção responsável.
O projeto contabiliza mais de cento e vinte animais direcionados a novos lares desde sua criação.
Serviços gratuitos de saúde animal
O evento oferece vacinação antirrábica e plantão veterinário sem custo para a comunidade.
Os atendimentos esclarecem dúvidas sobre cuidados com os animais e reforçam diretrizes de posse responsável antes da efetivação da adoção.
Critérios e exigências para adoção
Interessados em adotar devem cumprir requisitos obrigatórios estabelecidos pela organização:
- Idade mínima de dezoito anos completos.
- Apresentação de documento oficial de identificação com foto.
- Comprovação de residência atualizada.
- Participação em entrevista de triagem com equipe técnica.
- Utilização obrigatória de caixa de transporte para retirada de gatos.