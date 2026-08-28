Mais de 80 cobras, zoológico privado e mais: famosos com pets exóticos

Cães e gatos costumam ser os animais de estimação mais comuns. No entanto, alguns famosos decidiram fugir do tradicional e escolher animais exóticos para compartilhar o dia a dia.



Entre famosos brasileiros e internacionais, as celebridades surpreendem com zoológico privado com mais de 130 animais, criação de cobras, além do abrigo de tigres e onças. Confira quais famosos conviveram com animais exóticos.

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Veja quais famosos tiveram animais exóticos

Slash, do Guns n' Roses - criação de serpentes

Slash, do Guns n' Roses - criação de serpentes - Foto: Divulgação

O lendário guitarrista da banda Guns n' Roses, é conhecido pela sua paixão por animais exóticos, incluindo uma onça-parda chamada Curtis. No entanto, o músico sempre mostrou fascínio pelas serpentes, o que lhe deu o apelido de "encantador de serpentes".

Ao se mudar para Los Angeles em 1993, o guitarrista instalou um zoológico privado que chegou a acumular mais de 80 répteis ao longo dos anos, incluindo jibóias e pítons.

Dentre todas as suas cobras, a jiboia Pandora era a sua favorita. Adquirida em 1988, ela se tornou uma companheira inseparável de Slash, acompanhando-o em turnês, shows e participando ativamente do videoclipe da música "Patience".

Conhecido pelo amor às cobras, recentemente, uma nova espécie de cobra encontrada em Nova Guiné foi batizada de ‘Lielaphis slashi’ em homenagem ao guitarrista do Guns N' Roses.

Mike Tyson, boxeador - Tigresa

Mike Tyson, boxeador - Tigresa - Foto: Reprodução| Instagram

Na década de 1990, o ex-boxeador Mike Tyson comprou três tigres por um valor que ultrapassou os R$ 400 mil. No entanto, após perceber a grande dificuldade que era cuidar deles, ele enviou dois para um santuário e ficou apenas com uma tigresa chamada Kenya, com quem conviveu por vários anos.

Tyson tratava a tigresa de forma extremamente doméstica, permitindo que ela circulasse livremente por sua mansão em Las Vegas e chegando a passear com ela usando uma coleira. Apesar do forte vínculo, a criação de Kenya acumulou custos imensos e polêmicas.

Michael Jackson - Mais de 50 espécies

Michael Jackson - Mais de 50 espécies - Foto: Reprodução| Instagram

O ‘Rei do Pop’ era conhecido pela relação com os animais, tendo construído um zoológico particular em seu rancho Neverland, na Califórnia, que abrigava cerca de 130 animais e mais de 50 espécies.

O local abrigava girafas, elefantes (como a famosa Gipsy), tigres, lhamas, urso, jacarés, flamingos e aves exóticas. No entanto, o animal mais marcante da vida do cantor foi o chimpanzé Bubbles, adotado de um centro de pesquisa no Texas em 1983.

Oruam - Gato da marca Savana

Oruam - Gato da marca Savana - Foto: Reprodução| Instagram

O rapper ganhou muita repercussão pelo tamanho, comportamento e preço do gato Savannah (geração F1). A espécie não é um gato comum, mas sim o resultado do cruzamento entre um gato doméstico e um serval, um felino selvagem originário das savanas africanas.

Por ter 50% de DNA selvagem, ele herda o porte grande (podendo atingir até 70 cm de altura), as pernas e orelhas longas, além da pelagem idêntica à de uma fera africana. Além disso, os filhotes de linhagem são extremamente raros e chegam a custar até R$ 120.000.