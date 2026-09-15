Mais de 10 espécies de animais desaparecidas reaparecem após 100 anos

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Cerca de 13 espécies desapareceram da região de Nova Gales do Sul, na Austrália, ao longo de quase 100 anos. Agora, esses animais voltam a viver e se reproduzir após a proteção de áreas contra predadores, como gatos e raposas.

Entre os animais que voltarão a surgir na região está o bilby-grande, um pequeno marsupial australiano de orelhas compridas. Desde 2016, um programa de pesquisa analisa os refúgios dos animais e acompanha o nascimento de novas gerações.

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Espécies voltam para a natureza

A região possui três áreas de conservação: o Parque Nacional Mallee Cliffs, a Área de Conservação Estadual Pilliga e o Parque Nacional Sturt. Esses locais são espaços de refúgios contra predadores na Austrália.

Antes do início do programa, algumas espécies não apareciam na região há mais de 100 anos. Entre os fatores que afastaram os animais da região estão a caça, a destruição do habitat e a presença de predadores.

Visto isso, as equipes de conservação iniciaram a reintrodução de animais em espaços protegidos, como o bilby-grande, para o acompanhamento de novas gerações.

Além do animal, outros animais incluídos na pesquisa estão o numbat, o wallaby-de-cauda-de-prego, o quoll-ocidental, o bettong-de-toca e o bandicoot de Shark Bay.

Animais contribuem com a natureza

Os pesquisadores também estudam a maneira como esses animais influenciam na qualidade do solo, a germinação de sementes e o crescimento das plantas nativas.

Com o retorno dos mamíferos, a equipe ainda consegue analisar a recuperação de áreas degradadas do deserto australiano. O líder do programa Wild Deserts, Richard Kingsford, a recuperação avançou na última década, mas ainda existe muito trabalho pela frente.