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PERIGO

Peixe venenoso vive em praias do Brasil e usa camuflagem para emboscar presas

Animal é considerado um dos mais perigosos do país

Agatha Victoria Reis
Por
Peixe venenoso do Brasil
Peixe venenoso do Brasil - Foto: Divulgação| Butatan

Conhecido como ‘peixe-pedra’ ou ‘peixe-diabo’, o niquim, da espécie Thalassophryne, é encontrado em diversas praias do Norte e Nordeste do Brasil. Com espinhas venenosas e a capacidade de se camuflar e emboscar presas em areia rasa, o peixe é considerado um dos mais perigosos do país.

O animal vive em águas rasas de praias, estuários e manguezais, adaptando-se tanto à água salgada quanto à água salobra. O niquim possui hábitos sorrateiros e passa a maior parte do tempo camuflado ou parcialmente enterrado na areia ou na lama à espera de presas.

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Com a camuflagem eficiente o peixe torna-se praticamente invisível, o que ocasiona em acidentes e feridas para os humanos.

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O peixe é perigoso para os humanos?

O niquim pode ser confundido por uma pedra, folha ou irregularidade da areia, mas seu veneno é bastante perigoso para os humanos, mas não é considerado letal.

Ao ter o contato com o animal, ele injeta o veneno e a pessoa costuma ter dor intensa e acompanhada de um inchaço e lesão local.

O risco aumenta quando alguém pisa descalço em água turva ou tenta retirar um exemplar de rede ou anzol sem reconhecer a espécie. Para a retirada desses animais, os pescadores utilizam um equipamento adequado e seguem orientações locais.

Em caso de contato com o peixe, especialista indicam as seguintes orientações:

  • Saia da água, evite apoiar o membro ferido e procure atendimento médico.
  • Não corte, não chupe e não tente remover estruturas profundas sem avaliação.
  • Água quente pode ser utilizada em alguns acidentes por peixes peçonhentos sob orientação e com cuidado para não causar queimadura.
  • Procurar orientação médica para exame, controle da dor, limpeza e verificação de complicações.

Como o peixe caça suas presas?

A camuflagem do niquim serve como estratégia de defesa da fauna. A posição do corpo e dos olhos permitem que o animal continue apoiado e enterrado em fundos terrosos.

Para caçar as suas presas, ele não precisa gastar energia, ele espera peixes e pequenos crustáceos se aproximarem e captura a sua presa, com sua explosão muscular em um momento decisivo.

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Nordeste peixe

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