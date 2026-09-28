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Lagartixas aparecem com frequência em casa por um motivo inusitado

Entenda a presença dos animais

Agatha Victoria Reis
Por
Entenda o motivo que lagartixas aparecem em casa
Entenda o motivo que lagartixas aparecem em casa - Foto: Reprodução| Freepik

Encontradas com frequência em paredes, tetos e outros cantos das casas, as lagartixas não aparecem por acaso. O verdadeiro motivo para a presença desses animais está na oferta invisível criada pela rotina das pessoas de uma residência.

Ao A TARDE, a bióloga Bianca Resende explica que os animais são atraídos pelas condições favoráveis presentes nas residências, como a presença de alimento, água ou abrigo.

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“Então, quando uma casa não tem iluminação externa, por exemplo, durante a noite, isso pode atrair os insetos e consequentemente acaba atraindo também os predadores, que são nesse caso as lagartixas, para elas se alimentarem deles”, explicou a bióloga.

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O que causa a presença das lagartixas ?

A presença dos animais pode ser favorecida através da existência de restos de comida, lixo acumulado, água parada e vegetação próxima das casas. “Muitas vezes isso é uma característica comum do ambiente, que acaba oferecendo recurso para esses animais irem para nessas residências”, destacou.

Segundo a especialista, em períodos de temperaturas mais altas e maior presença de insetos, as lagartixas aparecem com mais frequência nas residências. No entanto, em épocas de chuvas, também pode haver o aumento na quantidade de insetos, o que pode ocasionar na presença do animal.

“Então muitas vezes a gente percebe mais lagartixas dentro de casa, não porque elas estejam necessariamente invadindo, mas porque o ambiente está oferecendo condições favoráveis para elas, principalmente o alimento e o abrigo”, disse a bióloga.

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Conhecidos por serem animais pequenos e discretos, as lagartixas aparecem com facilidade dentro das residências e demoram a serem percebidos. Segundo a bióloga, para não serem encontrados pelos moradores do imóvel, elas ainda utilizam uma técnica de camuflagem.

“Então, por isso que às vezes as pessoas só percebem que tem uma lagartixa em casa quando ela aparece na parede ou próximo de uma fonte de luz, que é onde a gente consegue perceber melhor”, afirmou ao A TARDE.

A presença de lagartixas traz algum risco?

De acordo com a bióloga, os animais não representam risco para as pessoas, na verdade, eles colaboram com o controle de insetos dentro da casa. No entanto, assim como qualquer animal, eles podem carregar micro-organismos, “inclusive bactérias como salmonella, principalmente no trato gastrointestinal e nas fezes”.

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  • 2 de 3 A closeup of a Moorish Gecko crawling on the walls under the lights in Malta
    A closeup of a Moorish Gecko crawling on the walls under the lights in Malta |
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Em caso de contaminação por fezes de animais, a especialista indica a higienização do local e dos alimentos, além de lavar as mãos. Não é necessário entrar em pânico ou ferir o animal.

“O mais importante é evitar mesmo esse contato direto e manter os alimentos protegidos”, destacou a bióloga em entrevista ao A TARDE.

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