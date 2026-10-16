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ZONA PET

Após recompensa por captura, pescadores recolhem 440 peixes em paraíso baiano

Orgão público inicia plano de enfrentamento

Evellyn Teixeira
Por
Mais de 400 peixes-leão foram capturados em Porto Seguro
Mais de 400 peixes-leão foram capturados em Porto Seguro - Foto: Reprodução | Magnific

Mais de 400 peixes-leão foram capturados em Porto Seguro, no sul da Bahia, durante a segunda quinzena de setembro.

Para conter o avanço da espécie invasora, a prefeitura iniciou um plano de enfrentamento em agosto e oferece R$ 10 por exemplar capturado e entregue à Colônia de Pescadores Z-22.

Dos 440 animais recolhidos, 430 foram encaminhados à Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) para análises.

Espécie ameaça a biodiversidade

Originário da região do Indo-Pacífico, o peixe-leão preocupa pesquisadores e autoridades ambientais por ameaçar o equilíbrio dos ecossistemas marinhos.

No Atlântico, a espécie encontra poucos predadores naturais e pode se reproduzir rapidamente, alimentando-se de peixes menores e crustáceos. A expansão da população pode prejudicar a biodiversidade e trazer impactos para a pesca e o turismo.

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Presença em Abrolhos aumenta alerta

A confirmação da presença do peixe-leão no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos reforçou a necessidade de medidas para conter a bioinvasão.

A preocupação é que a espécie continue avançando pelo litoral brasileiro, com riscos para diferentes ecossistemas costeiros.

Captura e monitoramento são estratégias

O plano municipal busca envolver pescadores e moradores na retirada dos exemplares do mar. A recompensa de R$ 10 por peixe entregue é uma das medidas adotadas para estimular a captura.

A vigilância e o acompanhamento da presença da espécie também são importantes para monitorar sua expansão e orientar as ações de controle.

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Bahia Peixe-leão porto seguro

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