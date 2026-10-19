Outubro Rosa: agendamento para mamografias segue em andamento pelo SUS

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O serviço de agendamento para mamografias, ofertadas pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), segue em andamento na capital baiana. Ao todo são 40 mil exames ofertados em Salvador até 31 de outubro.

Mobilização faz parte da programação do Outubro Rosa, campanha voltada à prevenção, ao diagnóstico precoce e ao cuidado com a saúde da mulher. Os exames são destinados a mulheres de 40 a 74 anos que não tenham sido submetidas a cirurgias nas mamas.

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Para agendar o atendimento é necessário acessar o portal oficial ba.gov.br de maneira prévia e garantir a vaga.

A oferta amplia o acesso à mamografia na capital e será acompanhada pelo reforço dos exames nas policlínicas regionais, fortalecendo a assistência à saúde da mulher em diferentes regiões do estado.

Quais são os locais de atendimento em Salvador?

Em Salvador, os exames serão oferecidos em unidades móveis instaladas em diferentes pontos da cidade ao longo de outubro. Confira os locais das carretas de atendimento e os respectivos períodos:

Universidade do Estado da Bahia (Uneb): de 5 a 31 de outubro;

de 5 a 31 de outubro; Mansão do Caminho: de 5 a 31 de outubro;

de 5 a 31 de outubro; Departamento de Saúde da Polícia Militar da Bahia: de 5 a 31 de outubro;

de 5 a 31 de outubro; Atacadão de Cajazeiras: de 5 a 31 de outubro;

de 5 a 31 de outubro; Estação VLT Calçada: de 5 a 31 de outubro;

de 5 a 31 de outubro; Salvador Norte Shopping: de 5 a 24 de outubro;

de 5 a 24 de outubro; Centro Estadual de Oncologia (Cican): de 5 a 24 de outubro;

de 5 a 24 de outubro; Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) : de 26 a 31 de outubro;

: de 26 a 31 de outubro; Casa da Mulher Brasileira : de 26 a 31 de outubro;

: de 26 a 31 de outubro; Hospital Ana Nery: de 26 a 31 de outubro;

de 26 a 31 de outubro; PAF-UFBA: de 13 a 24 de outubro;

de 13 a 24 de outubro; Colégio Estadual Marcílio Dias: começa nesta segunda, 19, e vai até 22 de outubro.

A iniciativa busca ampliar o acesso à mamografia e facilitar a identificação precoce de possíveis alterações nas mamas, com atendimentos em diferentes pontos da cidade durante o Outubro Rosa.

Na Bahia, o atendimento especializado a pacientes com câncer é realizado também pelo Centro Estadual de Oncologia (Cican), que integra a rede estadual de assistência oncológica.

“Estamos ampliando a oferta de mamografias e fortalecendo a linha de cuidado do câncer de mama no SUS. Quando um resultado positivo é identificado, o Estado garante a realização dos exames complementares necessários para a confirmação do diagnóstico e, quando indicado, o tratamento pela rede estadual", destacou a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.

