Você pode estar preparando chá errado: o segredo do tempo e da temperatura ideal

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Preparar um chá pode parecer uma tarefa trivial do dia a dia, mas detalhes quase invisíveis são capazes de mudar completamente a experiência na xícara. Temperatura da água, dosagem das folhas e tempo exato de infusão ditam a textura, a intensidade e o amargor final da bebida.

Antes de ligar a chaleira, porém, vale entender uma regra básica do universo da gastronomia: nem tudo o que chamamos de "chá" é, tecnicamente, chá.

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Chá ou infusão? Entenda a diferença de uma vez por todas

A classificação correta do produto é o primeiro passo para acertar no modo de preparo. A especialista Gislaine Couto, fundadora e CEO da Chanoyu Collection, explica que a diferença começa na botânica:

Chá verdadeiro: Produzido exclusivamente a partir das folhas da planta Camellia sinensis. É ela quem dá origem aos chás branco, verde, oolong e preto — cujas variações dependem do cultivo, colheita e processamento.

Produzido exclusivamente a partir das folhas da planta Camellia sinensis. É ela quem dá origem aos chás branco, verde, oolong e preto — cujas variações dependem do cultivo, colheita e processamento. Infusão: Bebidas preparadas com camomila, hortelã, hibisco, frutas, cascas ou especiarias. Embora chamadas popularmente de "chá", não vêm da Camellia sinensis.

"Cada ingrediente possui características próprias e responde de forma diferente ao contato com a água. Entender o produto ajuda a saber por que ele pede determinados cuidados", destaca Gislaine.

Por que a água fervendo pode "queimar" o seu chá?

A ideia de que a água precisa estar sempre em ponto de ebulição (100 °C) é um dos erros mais frequentes. Folhas mais delicadas, como as do chá verde e branco, exigem temperaturas mais amenas para não acentuar o amargor indesejado.

Já os chás pretos e algumas infusões de raízes suportam água em temperaturas mais elevadas. Ajustar o aquecimento preserva notas florais e frutadas sem agredir o paladar.

O triângulo do preparo perfeito: tempo, quantidade e água

Além do calor, outros três fatores determinam o equilíbrio da bebida:

Tempo de infusão: Deixar a erva na água por tempo excessivo não deixa o chá "mais forte", mas sim mais adstringente e amargo.

Deixar a erva na água por tempo excessivo não deixa o chá "mais forte", mas sim mais adstringente e amargo. Proporção folha/água: A quantidade de matéria-prima define o corpo e a concentração do líquido.

A quantidade de matéria-prima define o corpo e a concentração do líquido. Qualidade da água: Águas com excesso de cloro ou minerais pesados alteram diretamente o aroma natural das folhas.

Prestar atenção a esses passos transforma o consumo em um verdadeiro ritual de degustação, permitindo notar nuances que antes passavam despercebidas.

FAQ sobre preparo de chá