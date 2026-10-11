Cafés charmosos para conhecer sem pressa em Salvador

Tomar um café da manhã ou da tarde fora de casa virou uma opção de lazer para soteropolitanos e turistas que visitam a capital baiana. No conforto de casarões históricos ou em beach clubs com vista panorâmica para o mar, Salvador oferece opções de locais charmosos para serem explorados sem pressa.

Além dos ambientes com decorações instagramáveis e aconchegantes, os estabelecimentos oferecem variedades de cardápio, que vão desde cafés com grãos especiais e torrefações próprias, a pratos que se renovam a cada três meses.

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Pensando nisso, a reportagem do portal A Tarde reuniu um guia com opções que valem a pena incluir no seu roteiro gastronômico, seja ele em uma conversa com amigos, passeio em família ou um encontro com parceiro (a).

Confira:

Padó

Padaria artesanal especialista na fabricação de pães de fermentação natural, a Padó possui um ambiente pequeno e acolhedor. Localizado na Rua Dr. João Pondé, na Barra, o espaço é eleito como o programa perfeito para quem busca um momento pós-atividade na orla.

Seven Wonders

Para quem gosta de um ambiente com cara de casa e rodeado de verde, o Seven Wonders Café & Bistrô do Centro Administrativo da Bahia é a melhor opção. Com cenário digno de filme, o local oferece opções de cardápio para diferentes gostos e momentos do dia.

Patuá

Localizado no coração de Salvador, mais precisamente no Santo Antônio Além do Carmo, o Patuá mistura arte, cultura e gastronomia. Com obras de artistas locais espalhadas por toda a decoração, o espaço se torna uma opção para quem busca provar o café da Chapada Diamantina enquanto respira cultura.

Blue Praia Bar

Um dos beach clubs mais famosos da capital baiana, o Blue Praia Bar também oferece opções de café da manhã. Com vista panorâmica para o mar do Rio Vermelho, o local é a opção perfeita para turistas que querem usufruir das belezas de Salvador enquanto comem.

De Além Mar

Um pedacinho de Portugal em Salvador, a confeitaria De Além Mar é a opção perfeita para quem deseja fugir do tradicional e experimentar opções diferentes de culinária. A decoração também chama atenção devido as casas coloridas ao redor.

UNE Cozinha

Com decoração e cardápio sazonal, que mudam a cada três meses, o UNE Cozinha é um tipo de café que foge do básico. Localizado no Rio Vermelho, o local mistura gastronomia e arte, em um ambiente gostoso para um passeio entre amigos.

A Gauchinha Confeitaria

Localizada no Casarão Solar Cunha Guedes, no corredor da Vitória, a confeitaria Gauchinha apresenta uma decoração antiga e histórica, com elementos do século 19. O ambiente é perfeito para conversas durante um date ou entre amigas, para fazer a foto perfeita depois de experimentar as opções diversas do cardápio.