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CAFÉ GOSTOSO

Cafés charmosos para conhecer sem pressa em Salvador

Locais contam com opções para amigos, casais e famílias

Franciely Gomes
Por
Confira opções de cafés para conhecer na capital baiana
Confira opções de cafés para conhecer na capital baiana - Foto: Reprodução | Instagram

Tomar um café da manhã ou da tarde fora de casa virou uma opção de lazer para soteropolitanos e turistas que visitam a capital baiana. No conforto de casarões históricos ou em beach clubs com vista panorâmica para o mar, Salvador oferece opções de locais charmosos para serem explorados sem pressa.

Além dos ambientes com decorações instagramáveis e aconchegantes, os estabelecimentos oferecem variedades de cardápio, que vão desde cafés com grãos especiais e torrefações próprias, a pratos que se renovam a cada três meses.

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Pensando nisso, a reportagem do portal A Tarde reuniu um guia com opções que valem a pena incluir no seu roteiro gastronômico, seja ele em uma conversa com amigos, passeio em família ou um encontro com parceiro (a).

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Confira:

Padó

Padaria artesanal especialista na fabricação de pães de fermentação natural, a Padó possui um ambiente pequeno e acolhedor. Localizado na Rua Dr. João Pondé, na Barra, o espaço é eleito como o programa perfeito para quem busca um momento pós-atividade na orla.

Seven Wonders

Para quem gosta de um ambiente com cara de casa e rodeado de verde, o Seven Wonders Café & Bistrô do Centro Administrativo da Bahia é a melhor opção. Com cenário digno de filme, o local oferece opções de cardápio para diferentes gostos e momentos do dia.

Patuá

Localizado no coração de Salvador, mais precisamente no Santo Antônio Além do Carmo, o Patuá mistura arte, cultura e gastronomia. Com obras de artistas locais espalhadas por toda a decoração, o espaço se torna uma opção para quem busca provar o café da Chapada Diamantina enquanto respira cultura.

Blue Praia Bar

Um dos beach clubs mais famosos da capital baiana, o Blue Praia Bar também oferece opções de café da manhã. Com vista panorâmica para o mar do Rio Vermelho, o local é a opção perfeita para turistas que querem usufruir das belezas de Salvador enquanto comem.

De Além Mar

Um pedacinho de Portugal em Salvador, a confeitaria De Além Mar é a opção perfeita para quem deseja fugir do tradicional e experimentar opções diferentes de culinária. A decoração também chama atenção devido as casas coloridas ao redor.

UNE Cozinha

Com decoração e cardápio sazonal, que mudam a cada três meses, o UNE Cozinha é um tipo de café que foge do básico. Localizado no Rio Vermelho, o local mistura gastronomia e arte, em um ambiente gostoso para um passeio entre amigos.

A Gauchinha Confeitaria

Localizada no Casarão Solar Cunha Guedes, no corredor da Vitória, a confeitaria Gauchinha apresenta uma decoração antiga e histórica, com elementos do século 19. O ambiente é perfeito para conversas durante um date ou entre amigas, para fazer a foto perfeita depois de experimentar as opções diversas do cardápio.

  • 1 de 8 Cafeteria Padó
    Cafeteria Padó |
  • 2 de 8 Restaurante Patuá
    Restaurante Patuá |
  • 3 de 8 Blue Praia Bar
    Blue Praia Bar |
  • 4 de 8 De Além Mar
    De Além Mar |
  • 5 de 8 Cafés charmosos para conhecer sem pressa em Salvador
    |
  • 6 de 8 Confeitaria A Gauchinha
    Confeitaria A Gauchinha |
  • 7 de 8 UNE Cozinha
    UNE Cozinha |
  • 8 de 8 Seven Wonders
    Seven Wonders |
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