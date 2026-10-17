De massas a pratos asiáticos: saiba onde comer em Salvador por até R$ 100

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Escolher onde almoçar fora de casa nem sempre é uma tarefa simples, principalmente para quem busca uma refeição completa sem gastar muito. Em Salvador, restaurantes de diferentes estilos oferecem menus executivos que reúnem entrada, prato principal e sobremesa por valores de até R$ 100.

As opções vão da culinária italiana aos sabores da Ásia, passando por hambúrgueres artesanais e pratos com ingredientes vegetais. Além de facilitar a escolha durante a semana, os menus permitem conhecer diferentes propostas gastronômicas sem precisar pedir cada etapa da refeição separadamente.

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Para ajudar quem procura variedade e custo-benefício, o Portal A TARDE reuniu cinco opções de restaurantes com menus executivos completos, destacando os preços, os horários e os pratos disponíveis.

1. Osteria Lotti aposta em clássicos italianos

Localizada no Salvador Shopping, a Osteria Lotti oferece um menu executivo com entrada, prato principal e sobremesa, de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 16h. Os preços variam conforme a escolha do prato principal, com opções que começam em R$ 79.

Entre as alternativas estão massas frescas, receitas tradicionais italianas e preparações com carnes. Para quem prefere uma refeição sem carne, o restaurante oferece o Ravioli Caprese, recheado com mozzarella de búfala e servido com molho de tomate fresco e manjericão, por R$ 79.

Outra opção vegetariana é o Gnocchi di Zucca, feito com nhoque de abóbora, fonduta de queijo taleggio, salsa trufada e farofa de funghi, por R$ 99.

Para quem prefere proteínas animais, o cardápio inclui sobrecoxa de frango grelhada na brasa, acompanhada de creme de espinafre e purê de batata, por R$ 89. Já o Salmone Fit, com salmão na brasa, purê de banana-da-terra e brócolis, custa R$ 109.

As opções de entrada incluem salada Caesar e croquete de camarão. Para finalizar, há gelato, com sabores disponíveis conforme o dia.

Faixa de preço: R$ 79 a R$ 109, entre os pratos principais incluídos no teto da matéria.

R$ 79 a R$ 109, entre os pratos principais incluídos no teto da matéria. Onde fica: Salvador Shopping, piso G1, Caminho das Árvores.

2. Cazolla combina entrada, prato principal, sobremesa e café



Conhecido pelos hambúrgueres artesanais, o Cazolla também oferece um menu executivo de almoço na unidade da Pituba. A refeição custa R$ 69,90 e inclui entrada, prato principal, sobremesa e café.

O cardápio é rotativo, o que permite encontrar diferentes combinações ao longo do tempo. Entre os exemplos de entradas estão mini pão delícia com fumeiro, coxinha de pastrami, salada e arancini.

Nos pratos principais, aparecem preparações com filé-mignon, camarão empanado acompanhado de risoto, filé suíno e tagliata de filé. A sobremesa também faz parte do pacote, com opções que podem variar conforme o menu disponível.

Para quem busca uma refeição completa por menos de R$ 70, a proposta reúne diferentes etapas em um único valor. O restaurante também trabalha com a Cazolla Week, menu de hambúrguer com entrada e sobremesa, a partir de R$ 54,90, disponível de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Faixa de preço: R$ 69,90 no menu executivo de almoço; a Cazolla Week parte de R$ 54,90.

R$ 69,90 no menu executivo de almoço; a Cazolla Week parte de R$ 54,90. Onde fica: Avenida Paulo VI, 1828, Pituba.

3. Miss Kōh tem menu executivo com sabores asiáticos



Para quem deseja variar o cardápio, o Miss Kōh Asian Cuisine oferece uma combinação de pratos inspirados na culinária asiática. O menu executivo é servido de segunda a quinta-feira, das 11h30 às 16h, no Salvador Shopping.

A refeição inclui entrada, prato principal e sobremesa, com preços que variam conforme a escolha. Entre as opções de entrada estão oniguiri recheado e grelhado e pipoca de camarão. Para a sobremesa, o cliente pode encontrar gelato artesanal ou minitorta Romeu e Julieta.

Os pratos principais começam em R$ 79. Entre eles estão o Tori Sweet Chilli, com frango grelhado ao molho agridoce e arroz frito com vegetais, e o Tori no Missô, preparado com sobrecoxa de frango grelhada e purê.

Por R$ 89, há opções como filé suíno com yakisoba e tilápia em crosta de amendoim. Já a faixa de R$ 99 inclui costelinha suína ao molho de tamarindo e combinado tradicional de sushis e sashimis.

O menu também contempla alternativas de R$ 109, como carne do sol ao estilo asiático, mignon ao molho rôti asiático, salmão e salada asiática.

Faixa de preço: R$ 79 a R$ 109.

R$ 79 a R$ 109. Onde fica: Salvador Shopping, piso G1, Caminho das Árvores.

4. Buddha Bistrô tem alternativas vegetarianas e veganas



Na Pituba, o Buddha Bistrô Asiático é uma opção para quem procura uma refeição com referências de diferentes cozinhas da Ásia. O almoço executivo é organizado em três etapas: entrada, prato principal e sobremesa, com valores informados entre R$ 69 e R$ 75.

Um dos diferenciais é a divisão do cardápio em três propostas: Mar, com peixes e frutos do mar; Terra, com carnes e aves; e Floresta, dedicada a preparações vegetarianas e veganas.

Essa separação facilita a escolha de quem não consome alimentos de origem animal e de grupos com preferências alimentares diferentes. Entre as referências gastronômicas da casa estão pratos inspirados em países como China, Tailândia, Vietnã e Coreia, além de receitas com tofu e vegetais.

O menu é rotativo, com preparações que podem mudar de acordo com a temporada. Por isso, vale consultar as opções disponíveis no dia, especialmente para confirmar quais pratos são integralmente veganos.

Faixa de preço: R$ 69 a R$ 75.

R$ 69 a R$ 75. Onde fica: Rua das Rosas, 492, Pituba.

5. Mariposa oferece menu completo por R$ 59,90



Para quem aceita ampliar a busca para a região metropolitana de Salvador, o Mariposa de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, aparece como alternativa para almoçar sem ultrapassar R$ 60.

O menu executivo completo custa R$ 59,90 e permite escolher uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. A proposta combina pratos tradicionais com opções de perfil mais leve, incluindo grelhados, massas e preparações com frutos do mar.

Entre as entradas disponíveis estão a bruschetta tradicional, o ceviche de coco e a salada Green. Nos pratos principais, há opções como parmegiana de frango, tiras de filé-mignon com acompanhamentos, frango grelhado com ervas e penne ao pesto com camarão.

Para finalizar, o menu oferece alternativas como pudim tradicional e mini crepe doce com chocolate.

A casa também apresenta pratos vegetarianos no cardápio geral, mas é importante consultar a composição de cada receita para confirmar se há opções totalmente veganas no menu executivo do dia.

Faixa de preço: R$ 59,90 pelo menu completo.

R$ 59,90 pelo menu completo. Onde fica: unidade de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas.

Qual menu executivo escolher?



A escolha depende do tipo de refeição e do orçamento. Para quem busca uma experiência italiana, a Osteria Lotti reúne massas e pratos com proteínas por valores de até R$ 109. O Miss Kōh é uma alternativa para quem prefere sabores asiáticos, enquanto o Cazolla combina diferentes etapas do almoço por R$ 69,90.

Já o Buddha Bistrô se destaca pela divisão entre pratos de origem animal e alternativas vegetarianas e veganas. Para quem prioriza o preço, o Mariposa de Vilas do Atlântico oferece uma refeição completa por R$ 59,90, embora esteja localizado em Lauro de Freitas, e não em Salvador.

Antes de sair, vale confirmar diretamente com o restaurante os valores, os horários e a disponibilidade dos pratos.